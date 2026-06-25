El principal aeropuerto de Venezuela quedó cerrado tras sufrir "graves daños en su infraestructura" a raíz de los dos potentes terremotos registrados el miércoles en Venezuela, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En una alocución transmitida por los medios oficiales, Rodríguez decretó el estado de emergencia en el país. El aeropuerto de Maiquetía, a 39 km de la capital Caracas, "se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura", precisó.

Doble Terremoto Hoy: Cierran Principal Aeropuerto de Venezuela Tras Sufrir Graves Daños. Foto: AP

Suman 20 réplicas por doble terremoto

Al menos 20 réplicas se han registrado luego de dos potentes terremotos que sacudieron el miércoles en Venezuela, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras decretar el estado de emergencia en el país.

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Varios edificios de Caracas se derrumbaron a raíz de los sismos. Decenas de rescatistas trabajaron entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.

"Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (...) hay estados particularmente afectados", indicó Rodríguez.

Estado de Emergencia

El líder interino de Venezuela declaró el miércoles el estado de emergencia luego de que dos fuertes terremotos y más de 20 réplicas sacudieran el país, obligando al cierre de su principal aeropuerto.

El aeropuerto internacional de Maiquetía, situado cerca de Caracas, cerrará sus puertas tras los "graves daños" sufridos en su infraestructura, según declaró Delcy Rodríguez, después de que dos temblores de magnitud 7,2 y 7,5 respectivamente provocaran el derrumbe de edificios en la capital.

Con información de AFP