Doble Terremoto Hoy: Cierran Principal Aeropuerto de Venezuela Tras Sufrir Graves Daños

Al menos 20 réplicas se han registrado luego de los dos potentes terremotos

Doble terremoto en Venezuela. Foto: APDoble terremoto en Venezuela. Foto: AP

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Impactante: el aeropuerto de Maiquetía cierra tras dos terremotos en Venezuela. 20 réplicas registradas y estado de emergencia declarado. Infórmate más.

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