Don Lemon Dice No Preocuparle Que Haya Quien Quiere Meterlo en la Cárcel

Don Lemon restó importancia a la posibilidad de enfrentar consecuencias legales tras haber sido detenido mientras cubría una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

El periodista habló este domingo 1 de febrero, dos días después de haber sido arrestado y posteriormente liberado, y afirmó que la situación no le genera preocupación.

“Sé que hay personas que piensan que me van a meter en la cárcel o algo así. No me preocupa eso. Ni siquiera me preocupa eso”, declaró Don Lemon

El viernes, fiscales federales presentaron cargos en su contra luego de que Lemon y la periodista independiente Georgia Fort fueran detenidos en relación con una manifestación ocurrida el 18 de enero en la iglesia Cities Church, en St. Paul, Minnesota.

Detienen a Don Lemon, Expresentador de Noticias en EUA

Ambos se encontraban transmitiendo en vivo cuando un grupo de manifestantes ingresó al recinto religioso, interrumpió el servicio y desató momentos de tensión con los asistentes.

Los acusan de tomar el lugar e intimidar a la gente

Las autoridades sostienen que los comunicadores participaron en una supuesta acción de toma del lugar e incurrieron en actos de intimidación hacia los feligreses. Lemon, por su parte, negó las acusaciones y dejó claro que planea enfrentarlas por la vía legal.

Tras comparecer ante un tribunal federal en Los Ángeles y recuperar su libertad, el expresentador de CNN subrayó que no abandonará su labor periodística. Señaló que, en un contexto como el actual, considera indispensable la existencia de una prensa independiente capaz de exponer la verdad y exigir responsabilidades a quienes detentan el poder.

Madre Detenida por Agentes de ICE en Mineápolis Logra que la Liberen para Cuidar de sus Hijos

Organizaciones defensoras de la Primera Enmienda y grupos de derechos civiles criticaron los cargos y advirtieron que forman parte de un intento del presidente Donald Trump por limitar la libertad de prensa en el país. Actualmente, Lemon conduce un programa propio a través de YouTube y otras plataformas digitales.

