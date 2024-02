Este 15 de diciembre, varias cuentas de Twitter de periodistas fueron suspendidas y sus publicaciones borradas. Los reporteros afectados trabajan para The Washington Post, The New York Times, CNN o Voice of America.

Coincidentemente, todos cubren al propietario de la red social, Elon Musk.

Algunas de las cuentas suspendidas fueron las de Donnie O'Sullivan, de CNN, y del periodista de tecnología del The New York Times, Ryan Mac, quien recientemente había publicado historias sobre la suspensión de una cuenta que utilizaba datos de vuelos públicos para seguir al jet privado de Elon Musk.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido ningún comunicado al respecto; sin embargo, en una declaración de la nueva jefa de Confianza y Seguridad de la compañía, Ella Irwin, dijo que suspenderán "cualquier cuenta que viole las reglas de privacidad y ponga a otros usuarios en riesgo".

A pesar de que Musk prometió dar prioridad a la libertad de expresión, las nuevas reglas de Twitter, que cambiaron el pasado 14 de diciembre, prohíben compartir la ubicación en tiempo real de las personas.

Al respecto, Musk declaró:

Criticarme todo el día no supone ningún problema, pero revelar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia, sí

Además, el magnate lanzó una encuesta para saber si hoy quita la suspensión a cuentas que publicaron su ubicación exacta en tiempo real, o si quita la suspensión en siete días.

