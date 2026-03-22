Emite EUA Alerta de Seguridad a sus Ciudadanos en Todo el Mundo por Riesgo de Ataques

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta de seguridad para todos los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. La advertencia enfatiza la necesidad de actuar con mayor cautela, particularmente en Oriente Medio, donde las amenazas a instalaciones diplomáticas y otros intereses estadounidenses han aumentado.

Se recomienda a los ciudadanos seguir estrictamente las directrices de seguridad proporcionadas por la embajada o consulado estadounidense más cercano.

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También se pide estar atentos y tomar precauciones ante los cierres periódicos del espacio aéreo que podrían causar interrupciones en los viajes internacionales.

Objetivos estadounidenses

Además, la alerta recuerda que ya se han registrado ataques a instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio.

Balean Consulado de Estados Unidos en Toronto, Canadá

El Departamento de Estado alerta sobre la posibilidad de que grupos con apoyo de Irán puedan realizar ataques contra otros intereses estadounidenses en el extranjero, así como contra lugares asociados a Estados Unidos o ciudadanos estadounidenses en diversas partes del mundo.

Los estadounidenses en cualquier país deben mantenerse atentos a las actualizaciones locales y estar preparados para cambiar sus planes de viaje según las indicaciones de seguridad oficiales, advierte la alerta.

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