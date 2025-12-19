Estados Unidos Ataca Objetivos Estratégicos de ISIS en Siria en Respuesta a Atentado en Palmira

Fuerzas de Estados Unidos atacaron este viernes 19 de diciembre objetivos estratégicos del Estado Islámico (ISIS) en Siria en respuesta al atentado contra un convoy del Ejército estadounidense en Palmira la semana pasada que dejó el saldo de dos soldados y un intérprete muertos.

El ataque es parte de la operación Hawkeye Strike (Ojo de Halcón, por su traducción en español), que tiene como objetivo eliminar a los combatientes, la infraestructura y los sitios de armas de ISIS en Siria.

Noticia relacionada: Departamento de Justicia de Estados Unidos Comienza a Publicar Archivos del Caso Epstein

Vía la red social X, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aclaró que el ataque no es el comienzo de una guerra, sino "una declaración de venganza". "Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dudará ni cejará en la defensa de nuestro pueblo", añadió.

Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a estadounidenses —en cualquier parte del mundo— pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

ISIS califica el ataque de Palmira de golpe a fuerzas estadounidenses

El grupo Estado Islámico dijo que la muerte de personal estadounidense del Departamento de Guerra en la antigua ciudad siria de Palmira fue un "golpe" para las fuerzas estadounidenses y las facciones armadas sirias opuestas a este, en su primer comentario público sobre el incidente.

Dos soldados del ejército estadounidense y un intérprete civil murieron el sábado cuando un atacante atacó un convoy de fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira antes de ser abatido, informó el ejército estadounidense. Tres soldados estadounidenses resultaron heridos.

En un artículo publicado en su canal de Telegram el jueves, el Estado Islámico acusó a Estados Unidos y a sus aliados con base en Siria de formar un frente único en su contra. Utilizó un lenguaje religioso para enmarcar el asalto como un momento decisivo destinado a disipar las dudas entre sus partidarios, pero no reivindicó explícitamente la responsabilidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el incidente de "terrible" y prometió represalias. Por su parte, el Ministerio del Interior sirio dijo que había detenido a cinco personas sospechosas de tener vínculos con el tiroteo, y describió al atacante como un miembro de las fuerzas de seguridad sirias sospechoso de simpatizar con Estado Islámico.

Con información de: N+ y Reuters

Historias recomendadas:

AMP