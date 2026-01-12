Estados Unidos Permite a México Suministrar Petróleo a Cuba: Chris Wright

El Gobierno de Donald Trump supuestamente permitió que México continuara suministrando petróleo a Cuba, a pesar de la reciente declaración del presidente estadounidense, según informó el medio estadounidense CBS News este lunes 12 de enero de 2026.

El medio de comunicación citó al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y a otros funcionarios estadounidenses, afirmando que la política de Washington no ha cambiado por ahora.

Un día antes, el presidente estadounidense declaró lo siguiente y generó aún más preocupación:

No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero

Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que habló recientemente con Trump, pero no reveló si se abordó el tema de la ayuda de México a Cuba.

EUA espera que Cuba abandone comunismo

De acuerdo con un funcionario citado por CBS bajo anonimato, la Administración de Estados Unidos no estaría buscando que Cuba colapse sin petroleo, pero espera que "abandone su sistema comunista".

En medio de las tensiones, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel aseguró que actualmente no existen conversaciones con el Gobierno de Trump, excepto contactos relacionados a temas migratorios.

Luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Cuba quedó expuesta ante un inminente efecto negativo por el freno de las relaciones bilaterales con el país sudamericano.

A través de su cuenta de Truth Social, su red social, Trump afirmó que Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela.

A cambio, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años.

El mandatario estadounidense, que aseveró el domingo pasado que mantendría el embargo sobre todo el petróleo venezolano, tras la intervención en dicho país, hizo un llamado a la nueva administración para llegar a un acuerdo con Cuba.

Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos. ¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto.

Trump repostea mensaje que sugiere que Rubio sea presidente de Cuba

El mandatario también reposteó este domingo en Truth Social un mensaje de un usuario de X que sugiere que el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba.

Trump republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoji de risa.

El comentario de Trump en su republicación fue: "¡Suena bien para mí!".

El desconocido usuario, que en su biografía en la plataforma se presenta como un "californiano conservador", tiene menos de 500 seguidores.

La republicación de Trump llega una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente ahora depuesto de Venezuela en una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos.

Presidente de Cuba responde a Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a la declaración de su homólogo estadounidense y acuso que "no tienen moral para señalar a Cuba en nada" y "convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas".

El mandatario aseguró que los ataques discursivos en contra nuestra nación parten de la molestia por el modelo político de Cuba y señaló que las carencias en la isla son producto de las medidas tomadas por Estados Unidos,

Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora.

Por su parte, el canciller de Cuba, ​Bruno Rodríguez, afirmó que ​su país nunca ‍ha ‍recibido ‍compensación ​por servicios de seguridad ​prestados ‍a algún otro país, según una publicación en ​X el domingo.

Añadió que Cuba tiene derecho a importar combustible ‍desde cualquier mercado dispuesto a exportarlo y ‍acusó a Estados Unidos de comportarse de ‍manera "criminal" ‍amenazando la ‌paz mundial.

