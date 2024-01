En los Ángeles, Estados Unidos, fue arrestado Julio César Chávez Jr., hijo del famoso boxeador mexicano por posesión Ilegal de armas.

Los primeros reportes policiacos mencionan que el también pugilista tenía una “pistola fantasma”, un rifle ilegal, adentro de su domicilio.

Un aficionado de Chávez Jr. preocupado por su integridad llamó a la Policía de Los Ángeles cuando “detectó un comportamiento preocupante del estado mental del excampeón mundial”, así lo reveló el medio TMZ.

Video relacionado: Julio César Chávez Jr. Llama ‘Basura’ a su Padre

Chávez fue acusado de delito grave cuando agentes encontraron un arma imposible de rastrear en la casa del boxeador.

En su aparición en Bromeando con los Rivera en noviembre, Chávez padre dijo: “Lo siento por él (mi hijo) porque sus hijos son pequeños y no los disfruta”.

Me duele que se vaya a volver loco. Me duele que vaya a tener un accidente manejando en la madrugada a toda velocidad y que le vaya a dar un infarto por todas las pastillas que toma. Es muy doloroso para mí porque mis] hijos son otra cosa. El mayor dolor que siento es que teniendo mis clínicas de adicciones no puedo ayudarlo