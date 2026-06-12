¿México Pedirá Pruebas contra Rocha Moya en Reunión de Seguridad con EUA? Esto Dijo Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que se vaya a hablar sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la reunión que tendrán funcionarios mexicanos y estadounidenses hoy, 12 de junio de 2026, en materia de seguridad.

Comentó que se seguirá insistiendo en que el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) presente pruebas tras los señalamientos que hizo contra Rocha en abril de este año, pero no en el encuentro de este viernes.

En contexto

La Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York abrió una acusación formal en contra de Rubén Rocha y nueve mexicanos más por presuntos delitos de tráfico de drogas.

Las 10 personas fueron señaladas de cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, indicó el Departamento de Justicia.

Reunión de seguridad hoy

En su conferencia de prensa mañanera de hoy, 12 de junio de 2026, la mandataria nacional detalló que el encuentro de seguridad será encabezado por el canciller Roberto Velasco.

Y después estarán representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

Al ser cuestionada sobre si pedirían pruebas de las acusaciones contra Rocha, contestó lo siguiente:

“Vamos a insistir en el asunto de las pruebas, ya vamos a dar posteriormente más información sobre ese tema. Pero no se toca este tema (en la reunión de hoy), porque lo que se toca ahí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace cerca de ocho meses”.

Conferencia de prensa mañanera completa

SPB