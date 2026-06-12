¿México Pedirá Pruebas contra Rocha Moya en Reunión de Seguridad con EUA? Esto Dijo Sheinbaum

La presidenta de México da detalles de la reunión de seguridad de hoy entre funcionarios mexicanos y estadounidenses

Rubén Rocha Moya durante anuncio el 1 de mayo de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoRubén Rocha Moya durante anuncio el 1 de mayo de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy se lleva a cabo una reunión clave de seguridad entre México y EUA. Aunque el caso Rocha Moya no se discutirá, México insiste en pruebas. Infórmate sobre los temas en la agenda.

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