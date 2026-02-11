Cámara Baja de EUA Vota por Revocar los Aranceles de Trump a Canadá

Este miércoles 11 de febrero de 2026, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una medida para revocar los aranceles impuestos a Canadá por el presidente Donald Trump. La votación concluyó con 219 votos a favor y 211 en contra.

La aprobación se logró después de que seis legisladores republicanos se aliaron con casi todos los miembros demócratas para rechazar parte de la agenda comercial del mandatario. Esta coalición bipartidista marcó un raro momento de oposición dentro del partido gobernante a las políticas del presidente.

División partidista en torno a política comercial

El resultado electoral evidenció fracturas internas en el Partido Republicano respecto a las medidas arancelarias contra Canadá. Los seis representantes republicanos que votaron junto con los demócratas desafiaron la línea partidista tradicional en temas de comercio internacional.

La votación representa un revés político para la administración Trump en materia de política comercial. Sin embargo, el impacto práctico de esta decisión legislativa es limitado.

Carácter simbólico de la aprobación

La medida aprobada por la Cámara Baja tiene un alcance principalmente simbólico. La votación no alcanzó la mayoría necesaria para blindar la decisión contra un posible veto presidencial.

Si el Senado aprueba la medida y la envía al escritorio del presidente, Trump podría ejercer su poder de veto. Para anular ese veto, la Cámara de Representantes requeriría dos tercios de los votos, umbral que no se alcanzó en esta votación del miércoles.

