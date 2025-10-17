Inicio Internacional Estados unidos Confirman Muerte de Mexicanos por Accidente de Avioneta en Michigan

Confirman Muerte de Mexicanos por Accidente de Avioneta en Michigan

El Consulado de México en Detroit colabora para la posible repatriación de los cuerpos de las víctimas

Columna de humo por el desplome de la avioneta, en Michigan

Columna de humo por el desplome de la avioneta, en Michigan. Foto. Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó hoy, 17 de octubre de 2025, que tres personas de origen mexicano murieron en el accidente de una avioneta privada, en Michigan, Estados Unidos.

El accidente ocurrió el jueves, 16 de octubre de 2025, en el condado Clinton, en el estado de Michigan.

Consulado mexicano colabora para posible repatriación de los cuerpos de las víctimas

La Cancillería detalló, en un nota informativa, que el Consulado de México en Detroit implementó el protocolo ante emergencias y se puso en contacto con el Departamento de Policía de Bath, en Michigan, para conocer el resultado de las investigaciones y coadyuvar en la asistencia y protección consular.

El Consulado de México en Detroit contactó a las familias de los mexicanos fallecidos y apuntó que seguirá colaborando con las autoridades de Estados Unidos para la posible repatriación de los cuerpos, así como para brindar asistencia y acompañamiento consular.

Finalmente, la SRE expresó sus “más sentidas condolencias ante este lamentable accidente”.

