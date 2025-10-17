Confirman Muerte de Mexicanos por Accidente de Avioneta en Michigan

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó hoy, 17 de octubre de 2025, que tres personas de origen mexicano murieron en el accidente de una avioneta privada, en Michigan, Estados Unidos.

El accidente ocurrió el jueves, 16 de octubre de 2025, en el condado Clinton, en el estado de Michigan.

Video: Accidente Avión en Michigan Hoy: Mueren Tres Personas en Desplome de Aeronave; Tenía Matricula Mexicana

NOTA INFORMATIVA. “Información relacionada al lamentable accidente aéreo en Míchigan”.https://t.co/Rdbi0ri2Xm pic.twitter.com/eDVfvM7Wsx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 17, 2025

Consulado mexicano colabora para posible repatriación de los cuerpos de las víctimas

La Cancillería detalló, en un nota informativa, que el Consulado de México en Detroit implementó el protocolo ante emergencias y se puso en contacto con el Departamento de Policía de Bath, en Michigan, para conocer el resultado de las investigaciones y coadyuvar en la asistencia y protección consular.

El Consulado de México en Detroit contactó a las familias de los mexicanos fallecidos y apuntó que seguirá colaborando con las autoridades de Estados Unidos para la posible repatriación de los cuerpos, así como para brindar asistencia y acompañamiento consular.

Finalmente, la SRE expresó sus “más sentidas condolencias ante este lamentable accidente”.

Con información de N+.

