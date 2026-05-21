¿Cuba Aceptó la Ayuda Humanitaria de EUA? Esta Es la Millonaria Cifra de la Oferta

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos de América (EUA), informó hoy, 21 de mayo de 2026, que Cuba habría aceptado ayuda humanitaria estadounidense; aquí te decimos a cuántos millones de dólares asciende la oferta.

¿Cuántos millones de dólares enviaría Estados Unidos a Cuba?

De acuerdo con la oferta, Estados Unidos ayudará a Cuba con 100 millones de dólares; sin embargo, Rubio declaró a periodistas este jueves -antes de partir a Suecia a una reunión de ministros de la OTAN- que espera que el acuerdo con la isla se concrete.

"Solo estoy siendo sincero con ustedes (...) la probabilidad de que eso ocurra, teniendo en cuenta con quién estamos tratando ahora mismo, no es alta. Pero si cambian de opinión, aquí estamos. Y mientras tanto, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer”, mencionó Marco Rubio.

Rubio advirtió que Estados Unidos no va a "entregar ayuda humanitaria que cae en las manos de su empresa militar, y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos”, haciendo referencia a la empresa Gaesa, que hace un par de semanas fue incluida en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Agregó que tiene "una carta de una organización humanitaria que ya opera dentro de Cuba, que está dispuesta a ocuparse de la distribución" de la ayuda humanitaria.

El titular del Departamento de Estado afirmó que la preferencia de Estados Unidos "para Cuba, y en cualquier parte del mundo, es un acuerdo diplomático negociado”.

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Estados Unidos va contra Raúl Castro

La declaración de Marco Rubio sobre la ayuda humanitaria a Cuba se dio un día después de que Estados Unidos anunció cargos penales contra Raúl Castro, expresidente de la isla y hermano del dictador Fidel Castro.

La acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro señala los siguientes delitos:

Asesinato. Conspiración para matar a estadounidenses. Destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años.

En medio de la tensión entre Cuba y Estados Unidos, Marco Rubio negó que su país esté llevando a cabo “una intervención para reconstruir la nación” y aclaró que “estamos abordando algo que está directamente relacionado con la seguridad nacional de Estados Unidos".

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Con información de N+.

RMT