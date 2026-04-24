EUA Desestima Investigación Penal Contra Jerome Powell, Presidente de la Fed

Este viernes 24 de abril de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense desestimó la investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), por el sobrecosto de la renovación de la sede del banco central.

En redes sociales, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, dio a conocer que se solicitó al "Inspector General de la Reserva Federal que examine minuciosamente los sobrecostos de construcción, que ascienden a miles de millones de dólares, sufragados por los contribuyentes".

"En consecuencia, he instruido a mi oficina para que cierre nuestra investigación mientras el Inspector General lleva a cabo esta indagación. Cabe destacar, no obstante, que no dudaré en reabrir una investigación penal si los hechos así lo justificaran", sentenció.

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Quiere informe “a la mayor brevedad”

Pirro añadió que espera "recibir un informe exhaustivo a la mayor brevedad" y dijo confiar en que "el resultado contribuirá a resolver, de una vez por todas, las interrogantes que llevaron a esta oficina a emitir citaciones judiciales".

En datos

Jerome Powell concluye su mandato en mayo 2026.

El Departamento de Justicia inició una investigación en su contra después de que el presidente de EUA, Donald Trump, cuestionó el sobrecosto del proyecto millonario de renovación del edificio de la Fed en Washington.

del edificio de la Fed en Washington. El mandatario especuló sobre un posible mal manejo de los fondos por parte del presidente de la Fed.

Cabe señar que el cierre de la investigación coincide con el proceso en el Senado para confirmar al candidato de Trump para ocupar la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y la amenaza del senador republicano Thom Tillis de bloquear la decisión hasta que la investigación contra Powell fuera desestimada.

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Descontento de Trump con Powell

Trump ha mostrado abiertamente su descontento con Powell, a quien ha exigido varias veces una bajada agresiva de las tasas de interés.

Incluso lo ha llamado "cretino", bajo el argumento de que con su "lentitud" está afectando a la economía estadounidense.

Powell, en tanto, ha defendido la independencia del banco central y ha negado haber actuado de forma indebida.

El presidente de la Fed aseguró que la investigación es un "pretexto" para atacar a la entidad, que ha elegido seguir sus propias evaluaciones económicas "en lugar de seguir las preferencias del presidente".

En marzo, un juez federal en Washington consideró nulas las citaciones judiciales contra Powell al dictaminar que la investigación tuvo motivaciones políticas.

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Con información de EFE.

spb