Trump Anuncia a su Nominado para Sustituir a Powell en la Fed: ¿Quién es Kevin Warsh?

Este viernes 30 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación del exfuncionario de la Reserva Federal, Kevin Warsh, como próximo presidente de la Fed.

Me complace anunciar la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal.

Así lo dio a conocer en su plataforma Truth Social, en la que lo calificó como un personaje central que “nunca te decepcionará”, dijo.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor. Además, es un personaje central y nunca te decepcionará. ¡Felicitaciones, Kevin!”.

Nombramiento debe ser confirmado

Warsh reemplazaría al actual presidente, Jerome Powell, en mayo, cuando expire su mandato.

Cabe señalar que Trump eligió a Powell para liderar la Fed en 2017, pero este año lo ha criticado sin descanso por no reducir las tasas de interés lo suficientemente rápido.

El nombramiento debe ser confirmado por el Senado.

¿Quién es Kevin Warsh?

Kevin Warsh, de 55 años, formó parte de la junta entre 2006 y 2011. Fue el gobernador más joven de la historia con apenas 35 años.

Actualmente, es investigador en la Hoover Institution, de tendencia conservadora, y profesor en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford.

Trump recordó que Warsh obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de Harvard.

“Ha realizado una extensa investigación en el campo de la Economía y las Finanzas. Kevin presentó un Informe Independiente al Banco de Inglaterra proponiendo reformas en la política monetaria del Reino Unido”, prosiguió en Truth Social.

Además, destacó que Warsh también fue representante de la Reserva Federal ante el Grupo de los Veinte (G-20) y emisario de la Junta ante las economías emergentes y avanzadas de Asia.

“Fue gobernador administrativo, gestionando y supervisando las operaciones, el personal y el rendimiento financiero de la Junta”, apuntó Trump.

“El halcón de la inflación” del ala republicana

Pero además, Kevin Maxwell Warsh es una de las voces más influyentes del ala crítica con la política monetaria expansiva de la última década en Estados Unidos.

Nació al norte de Nueva York, se licenció en Políticas Públicas y cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Stanford, después se doctoró en la facultad de Derecho de Harvard y completó su formación con estudios de posgrado en finanzas y economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El economista llegó a Wall Street en 1995, donde fue nombrado vicepresidente y director ejecutivo en el área de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley hasta 2002.

En ese año, Warsh se incorporó a la Casa Blanca de George W. Bush como asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional, donde se ocupó de mercados de capitales, regulación financiera y seguros.

Desde su salida de la Fed en 2011 se ha convertido en una voz en contra de la política de intereses bajos, y ha afirmado que “la inflación es una elección” y que los desajustes de precios recientes responden a errores de la institución y no a fatalidades externas.

Warsh es partidario de la creación de “nuevo marco de dólares digitales (…) para intermediar los pagos en dólares entre el gobierno estadounidense y los proveedores mayoristas de servicios bancarios”, señaló en un artículo de la American Renewal.

Con información de AP.

