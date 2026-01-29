Trump Vuelve a Atacar a Powell: Lo Culpa de Perjudicar la Seguridad de EUA por Tasa de Interés

Después de que la Reserva Federal (Fed) mantuvo sin cambios la tasa de interés, el mandatario estadounidense, Donald Trump, volvió a atacar al presidente del banco central, Jerome Powell, a quien acusó de perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Jerome "Demasiado Tarde" Powell se negó una vez más a recortar las tasas de interés, a pesar de no tener ninguna razón para mantenerlas tan altas. Está perjudicando a nuestro país y su seguridad nacional.

Así lo expresó a través de una publicación en su plataforma Truth Social, en la que dijo que el país debería tener una tasa sustancialmente más baja, pues agregó que el propio Powell “admite que la inflación ya no es un problema ni una amenaza”.

“Le está costando a Estados Unidos cientos de miles de millones de dólares al año en GASTOS POR INTERESES totalmente innecesarios e injustificados”, añadió.

Nuevas críticas a Powell

El miércoles, la Fed votó 10-2 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia de préstamos, lo que llevó al mandatario estadounidense a renovar su arremetida contra Jerome Powell.

El presidente estadounidense calificó a Powell de "idiota" y añadió: "¡La Reserva Federal debería bajar sustancialmente las tasas de interés, AHORA!".

Las tasas de interés de referencia se encuentran en un rango de 3.50% a 3.75%.

La extensa publicación de Trump en redes sociales se produce en medio de la intensificación de los ataques del gobierno contra el banco central.

El mandatario intentó destituir a una gobernadora de la Fed, Lisa Cook, por acusaciones de fraude hipotecario, mientras que el Departamento de Justicia inició una investigación sobre Powell por las reformas en la sede del banco.

“Debido a la enorme cantidad de dinero que fluye a nuestro país debido a los aranceles, deberíamos estar pagando la TASA DE INTERÉS MÁS BAJA DEL MUNDO (…) Los aranceles han fortalecido y fortalecido a Estados Unidos de nuevo, mucho más fuerte y poderoso que cualquier otra nación. En consonancia con esta fortaleza, tanto financiera como de otro tipo, ¡deberíamos estar pagando tasas de interés más bajas que cualquier otro país del mundo!”, añadió Trump.

¿Quién sustituirá a Jerome Powell?

Por otra parte, Trump señaló que planea anunciar la próxima semana su elección para sustituir al presidente de la Reserva Federal, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre quién dirigirá el banco central tras la expiración del mandato de Powell en mayo de 2026.

Con información de AFP.

