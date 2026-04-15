Trump Ataca Nuevamente al Presidente de la Fed: Esto Dijo Hoy Sobre Despido de Powell
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El presidente Trump insiste en que Powell debe bajar las tasas de interés
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacara al titular de la Fed, Jerome Powell; esto fue lo que dijo el mandatario hoy, 15 de abril de 2026, sobre su posible despido.
Esta no es la primera vez que el mandatario estadounidense se lanza contra el presidente de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés), a quien ha querido destituir en reiteradas ocasiones.
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Trump insiste en despedir a Powell
En una entrevista con Fox Busines, Donald Trump dijo este miércoles que si Powell no se va a tiempo de la Fed, tendrá que despedirlo, y precisó que no ha querido hacerlo, porque “detesto ser polémico”.
En la entrevista, el presidente Trump reiteró su descontento con el titular de la Fed, a quien ha exigido una disminución agresiva de las tasas de interés.
Trump insistió en la validez de la investigación del Departamento de Justicia contra Powell, por el sobrecosto de la renovación multimillonaria en la sede de la Fed: "Ya sea incompetencia, corrupción o ambas cosas, creo que hay que averiguarlo".
"Tengo que averiguarlo", subrayó el mandatario republicano.
¿Qué dice Powell?
En marzo de 2026, Jerome Powell dijo que no tenía intenciones de dejar la Fed hasta que concluya la investigación en su contra y aseguró que está comprometido para continuar con su cargo de forma interina después de mayo de 2026, si su sucesor aún no se confirma.
Powell podría permanecer en la Junta de Gobernadores de la Fed hasta 2028.
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Con información de N+.
RMT