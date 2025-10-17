Donald Trump Conmuta Pena a George Santos y Ordena su Liberación Inmediata

Donald Trump anunció que conmutó la pena de prisión de George Santos. En 2024, el congresista republicano se declaró culpable de fraude electrónico y robo de identidad relacionados con los fondos que recibió durante su campaña.

Donald Trump conmuta pena de 7 años a congresista republicano George Santos

En su cuenta de Truth Social, Donald Trump describió a George Santos como “un pícaro”:

George Santos era un poco "pícaro", pero hay muchos pícaros en nuestro país que no están obligados a cumplir siete años de prisión.

El presidente estadounidense señaló que el congresista republicano había sido maltratado en la Institución Correccional Federal de Fairton, Nueva Jersey. Además, anunció que conmutaba su pena, lo que tendrá que llevar a la liberación inmediata del político de 37 años de edad:

George ha estado en régimen de aislamiento durante largos periodos y, según todos los informes, ha sido terriblemente maltratado. Por lo tanto, acabo de firmar una conmutación de la pena, liberando a George Santos de la prisión INMEDIATAMENTE. ¡Mucha suerte, George, que tengas una vida plena!

¿De qué fue acusado George Santos?

Abiertamente LGBT y latino, George Santos fue un miembro controvertido de la Cámara de Representantes entre enero y diciembre de 2023. Fue expulsado del Congreso después de descubrirse que mintió sobre sus antecedentes y que empleó mal los fondos de campaña para financiar un estilo de vida de lujo.

En agosto del 2024, George Santos se declaró culpable de robo de identidad y fraude electrónico relacionado con los fondos de su campaña. En abril del 2025 se le sentenció a 87 meses de prisión, por lo que ingresó a una cárcel de Nueva Jersey en julio de este año.

La investigación alrededor del congresista originario de Nueva York comenzó cuando en 2022 fue denunciado por mentir en su currículum. George Santos admitió entonces en que había “embellecido” su currículum, pero rechazó que fuese un delincuente.

Se le acusaba entonces de haber mentido sobre sus estudios y su experiencia laboral. En enero del año siguiente, el sitio Mother Jones descubrió movimiento fraudulentos en las donaciones a la campaña de George Santos.

Muchos donativos provenían de nombres falsos o de personas reales que desconocían haber donado a su campaña. Posteriormente se le acusó de emplear fondos de su campaña para financiar lujos personales. Esto llevó a la investigación oficial que terminó con su expulsión del Congreso y su posterior juicio.

