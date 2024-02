El congresista republicano electo George Santos admitió que mintió sobre su experiencia laboral y estudios para "embellecer" su currículum durante su candidatura al Congreso por un distrito de Nueva York, pero señaló que no piensa renunciar.

Después de varios días de que el periódico The New York Times publicara una investigación al respecto, Santos reconoció que sí había mentido en una entrevista concedida al New York Post.

"Mis pecados aquí están embelleciendo mi currículum. Lo siento", dijo Santos el lunes al confesar que "nunca" había trabajado directamente para Goldman Sachs y Citigroup, como había dicho.

El latino de 34 años y el primer republicano abiertamente gay en resultar electo para el Congreso de Estados Unidos también admitió que nunca se graduó de ninguna universidad, a pesar de que anteriormente afirmó haber recibido un título de la neoyorquina Baruch.

"No me gradué de ninguna institución de educación superior. Estoy avergonzado y lamento haber embellecido mi currículum", reiteró.

"Hacemos cosas estúpidas en la vida", agregó.

Santos también fue acusado de mentir sobre su madre: dijo que era judía y que sus abuelos escaparon de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Santos ahora dice que es "claramente católico", pero afirmó que su abuela contó historias sobre ser judía y luego convertirse al catolicismo, recogió el New York Post.

"Nunca dije ser judío", dijo Santos. "Yo soy católico. Como me enteré de que mi familia materna tenía antecedentes judíos, dije que era 'judío'".

Santos inicialmente tachó de "difamación" la investigación de The New York Times y después prometió que iba a contar su historia y responder a todas las preguntas, según publicaciones en su cuenta de Twitter.

Durante los últimos días el latino se ha convertido en el blanco de comentarios y chistes en las redes sociales que ponen en duda todo lo que ha dicho.

Sin embargo Santos se mostró empeñado en ejercer sus dos años como congresista a partir de enero próximo, al considerar que no es un "delincuente" y que sus mentiras no tienen que ver con sus propuestas de campaña.

Esta polémica "no me impedirá tener éxito legislativo", aseguró el congresista que representará al tercer distrito, con sede en Long Island y Queens.

Con información de EFE

