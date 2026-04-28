Elon Musk Se Enfrenta a Sam Altman y OpenAI en Juicio que Redefiniría la IA

El magnate tecnológico Elon Musk declaró este martes en el juicio contra OpenAI que fue engañado, al afirmar que no habría invertido en la fundación de la compañía de haber sabido que abandonaría su misión sin fines de lucro y en favor de la humanidad.

Musk, considerado el hombre más rico del mundo, fue el primero en testificar en el juicio que se lleva a cabo desde este lunes en una corte federal en Oakland, California, y podría definir el futuro de la creadora de ChatGPT.

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Musk sostiene que fue engañado

El magnate sostuvo que fue engañado por los cofundadores de OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman, para financiar la fundación de OpenAI bajo la promesa de que la tecnología mantendría la mayoría de su estructura como una empresa sin ánimo de lucro.

En su testimonio, el fundador de Tesla y SpaceX destacó que no habría aportado sus recursos, de más de 40 millones de dólares, si la intención de la empresa hubiera sido obtener beneficios económicos.

También se atribuyó el papel fundamental que tuvo en el comienzo de OpenAI, que espera salir a la bolsa a finales de año, al concebir la idea, el nombre y reclutar a personas clave.

Preocupaciones sobre la inteligencia artificial

Además, el magnate expuso al jurado sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial y los riesgos que observó, tras una conversación en 2015 con uno de los fundadores de Google.

Musk continuará con su testimonio

OpenAI ha calificado la demanda como un intento infundado y motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial.

La defensa de la compañía aprovechará el juicio para interrogar a Musk bajo juramento sobre su supuesta intención de socavar la labor de la organización tras haber intentado controlarla en el pasado.

OpenAI fue lanzada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores buscaban avances en la inteligencia artificial (IA). Pero en 2017 la relación con Altman, que ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos retrasos en lograr sus objetivos. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones.

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Con información de N+

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