Estados Unidos Ofrece Nuevo Incentivo para ‘Autodeportación’: ¿Cuánto Dinero Da a Migrantes?

El Gobierno de Estados Unidos aumentó el monto del incentivo para que los migrantes se “autodeporten” y regresen este fin de año en su país; aquí te decimos cuánto dinero ofrece, ahora, para que abandonen el territorio estadounidense.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró hoy, 22 de diciembre, en entrevista para Fox News, que el monto se triplicó “generosamente” este 2025, para que las personas migrantes sin documentos “abandonen el país voluntariamente”.

De acuerdo con la funcionaria norteamericana, quienes se “autodeporten” mediante la aplicación CBP Home, recibirán una bonificación de salida de 3,000 dólares, es decir, casi 54,000 pesos mexicanos.

Noem afirmó que "los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y no regresarán".

Cabe recordar que Estados Unidos ofrecía anteriormente 1,000 dólares (casi 18,000 pesos mexicanos) por la "autodeportación" de migrantes.

CBP Home, un camino seguro para regresar con tu familia

En tanto, la embajada de Estados Unidos en México lanzó un mensaje a los migrantes en el que mencionó que la app CBP Home “es un camino seguro y voluntario para volver y reencontrarte con tu familia”.

La embajada norteamericana subrayó que “regresar a casa es también recuperar lazos que parecían perdidos” y “si estas en EE.UU. de forma ilegal, podrías ser detenido y deportado en cualquier momento”.

Ni lo intentes.

Para descargar la app CBP Home puedes ingresar a los siguientes dar click en los siguientes links: Google Play y App Store.

