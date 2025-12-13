EUA Publica Orden Que Autorizó la Incautación de Buque Petrolero Frente a Costas Venezolanas

Luego de la polémica del aseguramiento e incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, fue difundida el viernes por la noche la orden judicial federal para realizar la operación.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia obtuvo una orden para dar a conocer la autorización, anunciaron la fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro y el director del FBI, Kash Patel.

La orden de incautación fue firmada por un magistrado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia el 26 de noviembre de 2025. El 10 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos abordó y confiscó el petrolero crudo mientras viajaba en alta mar después de partir de Venezuela

Fue el pasado 10 de diciembre cuando la Guardia Costera de Estados Unidos abordó y confiscó el petróleo del buque M/T Skipper, a partir de un trabajo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Esta unidad del Departamento del Tesoro identificó al buque como parte de una red de transporte de petróleo que apoya a Hizbulá y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (CGRI), de Irán

(...) ambas organizaciones terroristas extranjeras designadas por el Departamento de Estado. El CGRI utiliza los ingresos de la distribución de petróleo para financiar sus redes terroristas

Argumento para la incautación

De acuerdo con el boletín difundido por el FBI, la orden fue autorizada de conformidad con varios artículos que permiten la aplicación de esta medida.

(La incautación de) todos los activos, extranjeros o nacionales, de cualquier individuo, entidad u organización involucrada en la planificación o perpetración de cualquier delito federal de terrorismo contra Estados Unidos, ciudadanos o residente de los Estados Unidos, o su propiedad, y todos los activos, extranjeros o nacionales, que proporcionen a cualquier persona una fuente de influencia sobre dicha entidad u organización".

En ese sentido, la incautación del M/T Skipper fue efectuada por las investigaciones de Seguridad Nacional y del FBI luego del abordaje por parte de la Guardia Costera.

Mientras que todo el caso está siendo procesado por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, junto con la División de Seguridad Nacional y la División Criminal del Departamento de Justicia.

