Explosión en Asilo en Pensilvania, EUA, Deja Varios Heridos; Reportan Personas Atrapadas

Varias personas resultaron heridas tras una explosión e incendio en un asilo de ancianos en Bristol, Pensilvania, Estados Unidos, este martes 23 de diciembre de 2025 por la tarde, informaron las autoridades locales.

Equipos de emergencia del condado de Bucks informaron que los equipos respondieron a un incendio activo en la residencia de ancianos Silver Lake, ubicada en la cuadra 900 de Tower Road, poco antes de las 15:00 horas.

Las autoridades creen que hay personas atrapadas en el interior del edificio, tras el reporte de una explosión e incendio en la residencia de ancianos a las afueras de Filadelfia.

Con información de N+

HVI