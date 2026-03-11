¿Hay Amenaza de un Ataque de Irán con Drones en California? Esto Respondió el Gobernador Newsom

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió sobre un posible ataque de Irán con drones en California. Al respecto, el gobernador Gavin Newsom declaró que estaba al tanto de esta información, aunque declaró que no tenía confirmación sobre una posible amenaza para el estado.

Los drones Shahed , una de las principales armas de Irán, tienen una autonomía de hasta 2 mil 500 kilómetros y han sido protagonistas en los ataques de Teherán en Medio Oriente.

, una de las principales armas de Irán, tienen una autonomía de hasta 2 mil 500 kilómetros y han sido protagonistas en los ataques de Teherán en Medio Oriente. The Guardian ha señalado que los vehículos aéreos no tripulados de Irán se fabrican con piezas provenientes de países occidentales a pesar de las sanciones sobre el país.

se fabrican con piezas provenientes de países occidentales a pesar de las sanciones sobre el país. Estos drones tienen una autonomía de hasta 2 mil kilómetros y pueden viajar a 180 kilómetros por hora.

Noticia relacionada: "Prácticamente No Queda Nada por Atacar" en Irán, Afirma Trump Sobre Guerra

Advierten por posible ataques de drones iraníes en California

La cadena ABC News dio a conocer un informe en el cual el FBI advirtió al gobierno de California sobre un posible ataque iraní con drones. En el reporte publicado por la cadena informativa se lee:

“Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos”.

Con una autonomía de hasta 2 mil kilómetros, los drones Shahed son una de las principales armas de Irán en la actual guerra contra Estados Unidos e Israel. Fueron diseñados a través de ingeniería inversa a partir de un vehículo autónomo RQ-170 Sentinel de la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Video: Cierran la Embajada de México en Irán; ¿Qué Pasará con los Trámites Consulares?

Actualmente, según el diario inglés The Guardian, estos drones se fabrican con piezas provenientes de países como Canadá, Japón, Polonia y Alemania, que han logrado sortear las sanciones económicas contra Irán. También se han detectado piezas estadounidenses en estos artefactos.

Estos drones se hicieron célebres por su papel en la invasión rusa en Ucrania y actualmente han sido usados en múltiples ataques en Medio Oriente y el Mediterráneo.

Gavin Newsom confirma que ha sido informado sobre la posible amenaza iraní en California

Durante una declaración en vivo, Gavin Newsom señaló que estaba al tanto de esta información: “Sobre la preocupación pública sobre un posible ataque con drones, estamos conscientes de esta información”.

En una declaración posterior en X, antes Twitter, el gobernador de California señaló que trabaja con en coordinación con las agencias de seguridad. “Estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia, incluido el de Oficina de Servicios de Emergencia del Gobierno de California, para monitorear posibles amenazas a California, incluidas aquellas vinculadas al conflicto en el Medio Oriente”, escribió el demócrata.

El gobernador puntualizó que hasta el momento no hay confirmación de una posible amenaza de Irán para California, pero advirtió que las autoridades estatales están preparadas: “Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado”.

Historias recomendadas: