Noem Pide a Trump Prohibición Total de Viajes a EUA a Personas de Países Que Envían "Invasores"

Kristi Noem ha pedido a Donald Trump que emita una “prohibición total” de viajes desde los países que envían “asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”. La secretaria de Seguridad Nacional pidió bloquear el ingreso de “invasores extranjeros”.

La petición de Kristi Noem llega después de un tiroteo en Washington perpetrado por un refugiado proveniente de Afganistán.

llega después de un tiroteo en Washington perpetrado por un refugiado proveniente de Afganistán. Anteriormente, Kristi Noem ha llamado “basura” a los migrantes detenidos por la administración Trump.

Kristi Noem pide a Trump prohibición total de viajes desde algunos países

A través de X, antes Twitter, Kristi Noem dio a conocer que tuvo una reunión con Donald Trump donde le pidió una “prohibición total” de los viajes provenientes de países que “inundan” a Estados Unidos con “asesinos”. La secretaria de Seguridad Nacional:

Acabo de reunirme con el presidente. Estoy recomendando una prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos.

La titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) añadió que los migrantes, a quienes llama “invasores extranjeros”, se agotan el dinero de los impuestos y “masacran” a los héroes estadounidenses.

Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses. No los queremos. Ni a uno.

Trump carga contra refugiados afgano tras tiroteo en Washington

No es la primera vez que Kristi Noem emplea calificativos peyorativos contra los migrantes. En febrero del 2025, al inicio del gobierno de Trump, la funcionaria llamó “basura” a los detenidos en redadas antimigrantes. Cuando se le exigió una disculpa por estos epítetos, Noem dijo:

No me disculparé por trabajar duro para expulsar a asesinos, violadores, abusadores de menores y pandilleros de este país. Sí, estos extranjeros criminales son basura.

Este nuevo mensaje de la secretaria de Seguridad Nacional llega a unos días de un tiroteo en Washington D.C. cometido por un refugiado afgano. El tirador, quien colaboró con una milicia apoyada por la CIA en Afganistán, viajó desde el estado de Washington hasta la capital del país para realizar el ataque donde murió una agente de la Guardia Nacional.

Tras el ataque, Donald Trump también anunció que se revisarían las visas concedidas a personas de nacionalidad afgana, además de que aseguró que el responsable pagaría muy caro la muerte de la agente de 20 años de edad.

Cabe señalar que en junio del 2025 se emitió una prohibición total de viaje que afecta a Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, se aprobó una suspensión parcial de visados para solicitantes provenientes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

