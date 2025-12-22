"Maduro Sería Inteligente si Deja el Poder" y "Petro es Alborotador", Dice Trump Previo Navidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes 22 de diciembre de 2025 que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga.

Al ser cuestionado en su residencia privada de Mar-a-Lago, Florida, sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump respondió:

Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos

Al ser cuestionado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la amenaza de que Estados Unidos atacaría “pronto” dentro del territorio venezolano, Trump advirtió que habría consecuencias si el mandatario venezolano "se hace el duro".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE

Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo

Trump reiteró, sin presentar pruebas, su acusación de que el Gobierno de Maduro está inundando a Estados Unidos de drogas y criminales provenientes de las cárceles venezolanas.

Incremento de la tensión con Caracas

Sus declaraciones se producen en medio del incremento de la tensión con Caracas por la orden de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

En la rueda de prensa, Trump dijo que Estados Unidos se quedará con los 1.9 millones de barriles de petróleo del buque confiscado el pasado 10 de diciembre.

"Nos lo quedaremos. Puede que nos lo quedemos, lo vendamos o lo mantengamos en nuestras reservas estratégicas. Nos lo quedaremos y los buques también"

También, afirmó que ha hablado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela, aunque no dio más detalles al respecto.

Hasta ahora, el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los "derechos petroleros" de las empresas estadounidenses, pero no habla abiertamente de deponer a Maduro.

Estados Unidos afirmó el domingo que mantiene una "persecución activa" para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, luego de que Trump anunciara un bloqueo a la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados.

El bloqueo petrolero fue ordenado tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el Gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Por su parte, Maduro ha acusado a Estados Unidos de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y ha anunciado acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Trump dice que Petro es "un alborotador" y que se “ande con cuidado"

En la misma conferencia, el presidente Trump, definió a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como "un alborotador" y advirtió que "más le vale andarse con cuidado".

Calificó a Petro como "nuevo líder de Colombia" pese a que resultó elegido en 2022 y a que le quedan apenas unos ochos meses para dejar la presidencia del país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Reuters

"Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado", explicó el magnate inmobiliario durante el evento.

El republicano insistió en que Colombia tiene tres fábricas de cocaína que luego se envía a Estados Unidos.

Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido

Las palabras del presidente estadounidense, que ha llegado a decir que Petro es un "líder del narcotráfico" que fomenta la producción de cocaína en su país, se produjeron durante un acto en el que se anunció que Estados Unidos construirá nuevos buques de guerra, los primeros de una clase que será bautizada como "Clase Trump".

