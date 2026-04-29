Mexicano se Declara Culpable por Hacerse Pasar por Agente para Ahuyentar a Patrulla Fronteriza.

Jaime Ernesto Álvarez González, un ciudadano mexicano en Estados Unidos, se declaró culpable por hacerse pasar por un agente federal para ahuyentar a funcionarios de la Patrulla Fronteriza que realizaban operativos migratorios de deportación en California.

El acusado había excedido el tiempo de su visa de turista, con la que ingresó al país hace décadas, según autoridades estadounidenses.

En concreto, se declaró culpable de un cargo de suplantación de un agente federal y tres cargos por posesión ilegal de armas de fuego.

Fue detenido el 14 de enero por el Enforcement and Removal Operations, es decir, Operaciones de Detención y Deportación dentro de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).

El gobierno norteamericano afirmó que el agente interceptado por el mexicano interrumpió sus labores, debido a que pretendía evitar conflictos entre fuerzas del orden, lo que ocurre cuando distintas agencias policiales se informan entre sí sobre sus operativos para evitar trabajar en el mismo lugar sin saberlo. Esto ayuda a reducir confusiones, evitar enfrentamientos accidentales entre agentes y mantener la seguridad tanto de los oficiales como de la población.

¿Cómo ocurrió el caso?

El hombre, de 53 años, admitió haber seguido a un agente de la Patrulla Fronteriza el pasado 8 de enero mientras este conducía por una colonia en San Diego, de acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

Los fiscales señalaron que la camioneta Ford F-150 negra de Álvarez-González, un modelo también utilizado por agentes federales encubiertos, tenía una placa con la leyenda "federal truck" en el marco en letras pequeñas, aunque la palabra "federal" estaba mal escrita.

También colocó una calcomanía de la Patrulla Fronteriza en el parabrisas y antenas de radio falsas en el techo, según la denuncia. Además, esposas colgaban del espejo retrovisor y había luces en el tablero.

"El acusado llevaba una mascarilla y una gorra de béisbol con la línea verde delgada, que suelen usar los simpatizantes de la Patrulla Fronteriza, y realizó una grabación en la que decía que estaba buscando activamente a agentes federales de la ley involucrados en misiones de deportación de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas", se indicó en un comunicado.

El agente abortó su misión al notar que Álvarez González lo seguía, creyendo erróneamente que otros agentes estaban respondiendo, informó la Fiscalía.

Cuando fue confrontado por agentes reales, Álvarez-González "gritó insultos y exigió que los agentes se retiraran de la colonia Linda Vista", señalaron los fiscales. En un momento, otros tres vehículos llegaron y comenzaron a hostigar a los agentes que se retiraban, además de perseguirlos en la autopista.

Los fiscales indicaron que Álvarez González gabró todo en un video en el que decía que estaba buscando activamente a agentes federales que realizaban operativos migratorios y que había traído a sus "refuerzos”. También portaba una credencial falsa del FBI.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

La Fiscalía del Distrito Sur de California detalló que Álvarez González, residente de San Diego, podría enfrentar hasta 15 años de cárcel por la posesión de armamento, siendo que su situación es de indocumentado.

Enlistó los siguientes detatalles para el caso 26-cr-00911-RBM:

Suplantación de identidad de un funcionario federal – Título 18, USC, Sección 912. Pena máxima: Tres años de prisión y multa de 250.000 dólares.

Posesión a sabiendas de un arma de fuego por un extranjero indocumentado Título 18, USC, Sección 922(g)(5)(A) y 924(a)(8). Pena máxima: Quince años de prisión y multa de 250 mil dólares.

El caso del mexicano está siendo procesado por el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Siddharth Dadhich.

Se le incautaron tres armas de fuego que poseía ilegalmente:

Una pistola Glock 26 de 9 mm

Un rifle Aero Precision Modelo X15 Multi-Calibre tipo AR

Una pistola Interarms Hellpup 7.62x39 tipo AK

Municiones lladas en su lugar de trabajo

Viajó al Distrito Sur de Texas para poseer ilegalmente armas de fuego en un campo de tiro en Houston

Este caso está siendo procesado por el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Siddharth Dadhich.

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Con información de AP

ASJ