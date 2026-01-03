Pam Bondi Informa Cuáles Son los Cargos Contra Nicolás Maduro y Su Esposa

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por varios cargos.

Esto luego de que la pareja fuera capturada tras una operación militar estadounidense en territorio venezolano, la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026.

De acuerdo con la funcionaria, los señalados serán imputados por los siguientes cargos: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

La ira de Estados Unidos

Pam Bondi afirmó que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores pronto "enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales

La operación llevada a cabo duró apenas unos minutos y derivó después de una larga confrontación entre Trump y Maduro, la cual terminó con el arresto del segundo.

Desde agosto pasado, el cerco se cerró sobre el mandatario venezolano tras el envío de buques de guerra al mar Caribe y cerca de las costas del país sudamericano.

Finalmente, este sábado el presidente Donald Trump dará más detalles de la captura de Nicolás Maduro desde su casa en Mar-a-Lago, en Florida.

