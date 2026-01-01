Durante su primer discurso como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani prometió que gobernará para sus partidarios y para sus críticos

Zohran Mamdani ha dado su primer discurso como alcalde de Nueva York. El político de 34 años prometió que gobernará para sus críticos y sus partidarios, en lo que será una “nueva era” para la ciudad.

juramentó durante la noche en una pequeña ceremonia en una estación de metro. Se trata de la primera persona musulmana que se convierte en alcalde del centro económico de Estados Unidos.

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York

Por la madrugada del primero de enero, el demócrata juramentó como alcalde sobre un ejemplar del Corán, en una pequeña ceremonia en las escalinatas de una estación de metro.Hoy, frente a miles de personas, Zohran Mamdani ha dado su discurso de toma de posesión en una ceremonia en la que han estado presente celebridades del Partido Demócrata, como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Durante su discurso, Mamdani ha prometido una nueva era para la ciudad y ha asegurado que gobernará para igual para todos los neoyorkinos:

Sé que algunos ven esta administración con desconfianza o desdén, o ven la política permanentemente rota, y aunque solo la acción cambia las ideas, les prometo esto: si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde.

Zohran Mamdani refirió a la diversidad social que caracteriza a Nueva York y aseguró que cumplirá con la promesa de campaña de abatir los altos costes de vida en la ciudad.

Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso.

Un alcalde en contra del “individualismo agreste”

El político también abogó por “la calidez del colectivismo” frente a la “frialdad del individualismo agreste”. Además reiteró que la izquierda es capaz de gobernar y aseguró que no abandonará su carácter socialista:

Fui elegido como demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista.

Zohran Mamdani y su esposa, la artista Rama Duwaji, durante el discurso inaugural. Foto: Reuters

La candidatura de Zohran Mamdani causó un enorme revuelo, pues el ahora alcalde proviene del ala más izquierdista del Partido Demócrata.

Donald Trump llamó a votar por el exgobernador Andrew Cuomo, quien había perdido las primeras demócratas contra el socialista.

Mamdani arrasó en las elecciones y reiteró sus posiciones incluso después de una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Incluso, el demócrata fue elogiado por el presidente en la Oficina Oval, quien dijo que haría “un gran trabajo”.

