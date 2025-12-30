Inicio Internacional Europa Accidente en Teleférico Deja Atrapadas a 100 Personas en Los Alpes Italianos: Así Fue el Rescate

Una cabina del teleférico no se detuvo y chocó contra la barrera de la estación de llegada, a 2 mil 800 metros en Los Alpes italianos

Autoridades de Italia lograron con éxito la evacuación de las personas

Este martes 30 de diciembre de 2025, alrededor de 100 personas quedaron atrapadas en Los Alpes italianos, debido a un incidente en el teleférico a una altitud de 2 mil 800 metros.

El Cuerpo Nacional de Rescate Alpino informó que el accidente ocurrió en la cima del Monte Moro y que todas las personas ya fueron evacuadas.

Fuentes del organismo dijeron a la agencia de noticias EFE que el operativo de evacuación se completó con éxito y que algunos elementos permanecieron en el sitio para realizar verificación técnicas en la instalación.

Así ocurrió el accidente

El percance ocurrió a las 11:25 hora local cuando una cabina del teleférico que une la localidad piamontesa de Macugnaga con la cima no se detuvo y chocó contra la barrera de la estación de llegada.

Lo anterior ocasionó lesiones leves a 6 personas que fueron inmediatamente evacuadas por los servicios de rescate.

Después, los elementos del organismo evacuaron a las otras 94 personas que habían quedado atrapadas en la estación en lo alto de la montaña, entre ellas algunos niños.

Video del rescate 

En el operativo para la evacuación participaron bomberos, el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y agentes de la Guardia de Finanza (policía de aduanas) con helicópteros y otros medios.

Las autoridades locales cerraron preventivamente las pistas de esquí y suspendieron temporalmente el funcionamiento del teleférico, para garantizar la seguridad de los usuarios.

El percance generó preocupación entre operadores turísticos y autoridades locales, que destacaron la importancia de mantener protocolos estrictos de seguridad en los transportes de montaña.

La instalación fue construida en 1962 y sometida a una revisión general a principios de 2023, que incluyó el reemplazo de motores, poleas y cabinas, con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia del sistema.

Con información de EFE.

