Accidente en Teleférico Deja Atrapadas a 100 Personas en Los Alpes Italianos: Así Fue el Rescate

Este martes 30 de diciembre de 2025, alrededor de 100 personas quedaron atrapadas en Los Alpes italianos, debido a un incidente en el teleférico a una altitud de 2 mil 800 metros.

El Cuerpo Nacional de Rescate Alpino informó que el accidente ocurrió en la cima del Monte Moro y que todas las personas ya fueron evacuadas.

Fuentes del organismo dijeron a la agencia de noticias EFE que el operativo de evacuación se completó con éxito y que algunos elementos permanecieron en el sitio para realizar verificación técnicas en la instalación.

Noticia relacionada: Alud Mata a Tres Esquiadores en Montes Pirineos: Video del Operativo de Búsqueda en la Nieve.

Así ocurrió el accidente

El percance ocurrió a las 11:25 hora local cuando una cabina del teleférico que une la localidad piamontesa de Macugnaga con la cima no se detuvo y chocó contra la barrera de la estación de llegada.

Lo anterior ocasionó lesiones leves a 6 personas que fueron inmediatamente evacuadas por los servicios de rescate.

Después, los elementos del organismo evacuaron a las otras 94 personas que habían quedado atrapadas en la estación en lo alto de la montaña, entre ellas algunos niños.

Cien personas quedaron atrapadas en el Monte Moro, a 2,800 metros de altura en los Alpes italianos, debido a un incidente en el teleférico que conecta la localidad de Macugnaga con la pista de esquí. Los bomberos desplegaron dos helicópteros y las autoridades locales cerraron… pic.twitter.com/K2mtVxfxC3 — NMás (@nmas) December 30, 2025

Video del rescate

En el operativo para la evacuación participaron bomberos, el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y agentes de la Guardia de Finanza (policía de aduanas) con helicópteros y otros medios.

Las autoridades locales cerraron preventivamente las pistas de esquí y suspendieron temporalmente el funcionamiento del teleférico, para garantizar la seguridad de los usuarios.

El percance generó preocupación entre operadores turísticos y autoridades locales, que destacaron la importancia de mantener protocolos estrictos de seguridad en los transportes de montaña.

La instalación fue construida en 1962 y sometida a una revisión general a principios de 2023, que incluyó el reemplazo de motores, poleas y cabinas, con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia del sistema.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb