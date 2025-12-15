El Louvre Cierra Por Huelga de Personal del Museo

Las puertas del Louvre no abrirán este lunes 15 de diciembre debido a la huelga de los trabajadores agrupados en sindicatos, que protestan por las condiciones de trabajo en el museo, el más visitado del mundo.

El sindicato CFDT dijo que la votación se realizó en una reunión de 400 empleados durante la mañana, hora local, y que decidieron hacer huelga durante la jornada.

En la entrada del establecimiento, junto a la gran pirámide de cristal, un cartel indicaba poco después de las 09:00 horas locales (2:00 horas de CDMX), que el ingreso fue pospuesto.

La apertura del museo está actualmente pospuesta. Les comunicaremos las condiciones de una posible apertura lo antes posible

Sin embargo, alrededor de las 10:30 horas de París, 3:30 del centro de México, se anunció el paro laboral y, en consecuencia, la suspensión de actividades en el Louvre.

¿Por qué convocaron a huelga?

Los empleados se reunieron para pronunciarse sobre la convocatoria de los sindicatos a una "huelga prorrogable" para protestar por las "condiciones de trabajo deterioradas" y los "recursos insuficientes" en el museo.

"Visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera pista de obstáculos", advirtieron los sindicatos CGT, CFDT y SUD en su llamado a la huelga el 8 de diciembre.

Este lunes por la mañana, hora local, a los visitantes con boleto se les sugirió que volvieran al mediodía. Pero de regresar, se encontrarán con la huelga.

Decepción de los visitantes

"Estoy muy decepcionado. El Louvre era el motivo principal de nuestra visita a París, porque queríamos ver la Mona Lisa", uno de los cuadros más visitados de la pinacoteca, afirmó a AFP Minsoo Kim, un surcoreano de 37 años, en luna de miel con su esposa.

Pietra, una brasileña de 27 años de viaje a París con su familia durante cuatro días, también se dijo "muy decepcionada" por este cierre, pero aseguró que intentaría volver dentro de unas horas.

El Louvre, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de antigüedades egipcias.

