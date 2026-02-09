¿Papa León XIV Vendrá a México en 2026? Esto se Sabe, Según El Vaticano

Mucho se ha hablado de la posibilidad de que el papa León XIV visite México en septiembre de 2026, así como un viaje a su natal Estados Unidos, donde participaría en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Te decimos qué dijo El Vaticano, al respecto.

León XIV, elegido papa en mayo del año pasado tras el fallecimiento de Francisco, es el primer pontífice estadounidense de la historia, aunque también cuenta con la nacionalidad peruana por sus muchos años como misionero y obispo en el país andino.

La Santa Sede informó que el papa León XIV no viajará a Estados Unidos durante este año 2026, rechazando así las informaciones que apuntaban a una posible visita del pontífice a su país natal.

"El papa no irá a Estados Unidos en 2026", confirmó el portavoz vaticano Matteo Bruni.

Video: ¿Papa León XIV Visitará EUA? Esto Dijo el Vaticano

¿Papa León XIV visitará México?

Valentina Alazraki, corresponsal de N+ en El Vaticano, informó que el papa León XIV no ha confirmado ni descartado una posible visita a México, simplemente por ahora no está en la agenda, lo que mantiene la esperanza de que el santo pontífice esté en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México (CDMX).

La Sala de Prensa del Vaticano dijo que hasta este momento el viaje a México no está en la agenda de viajes de este año, evidentemente, en los próximos meses esta situación podría cambiar.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, desmintió que el papa León XIV vaya a viajar este año a Estados Unidos, su país natal; por otro lado, una posible visita a México no se ha confirmado. El reporte de @valealazraki, corresponsal de N+.



Sigue toda la información en… pic.twitter.com/tdxObshHJh — NMás (@nmas) February 8, 2026

Por el momento, su primer y único viaje internacional ha sido a Turquía y Líbano, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre del 2025, planeado por su antecesor para, entre otras cosas, conmemorar el 1,700 aniversario del Concilio de Nicea.

En 2026 se está preparando un viaje del papa a España que tendrá como puntos "fundamentales" Madrid, Barcelona y las islas Canarias, según avanzó el pasado mes en Roma el cardenal español José Cobo, tras acudir al Vaticano para organizar la visita, aún sin confirmar.

A su vuelta de Líbano, en una rueda de prensa en el avión papal, León XIV confirmó que su próximo viaje internacional será África y que entre los países que visitará estará Argelia, tierra de San Agustín, para tender puentes entre cristianos y musulmanes. Aunque también declaró su deseo de volver a América Latina.

El jueves el presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, Carlos García, afirmó que el papa está programando un viaje al país sudamericano a finales del 2026, aunque sin precisar si esta eventual visita incluiría a otros países.

Con información de N+ y EFE.

