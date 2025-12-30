Robo Millonario a Banco: Ladrones Se Llevan Dinero, Joyas y Oro con Ayuda de un Taladro

Un robo millonario conmocionó a una ciudad alemana luego de que ladrones, en plenas fechas navideñas, ingresaron con ayuda de un gran taladro en la bóveda de un banco y se llevaron dinero, joyas y oro.

El monto del hurto fue valuado inicialmente en alrededor de 30 millones de euros (35 millones de dólares), según informó la policía hoy, 30 de diciembre de 2025.

De acuerdo con las autoridades, los ladrones abrieron más de 3 mil cajas de seguridad en un banco en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste del país.

Video relacionado: Despiden con Honores a Policía de la CDMX Asesinado al Impedir Robo en Jardines del Pedregal.

¿Cómo ocurrió el robo?

Cabe señalar que la sucursal del banco, la filial de Gelsenkirchen de Sparkasse, permanecía cerrada este martes con motivo de las fiestas navideñas.

Los ladrones entraron en la cámara acoraza a través de un gran agujero desde un edificio adyacente.

Según el banco, el 95% de las cajas de seguridad para clientes fueran forzadas por los autores del robo.

"Debido a los grandes daños de construcción sufridos, los clientes no pueden entrar en esa parte hasta nuevo aviso", indicó puso a disposición de los afectados una línea de teléfono especial.

Noticia relacionada: Reportan Robo en Joyería en el Centro de Monterrey; Se Llevan Más de Un Millón de Pesos en Joyas.

Investigación del atraco

La policía de Gelsenkirchen indicó que investiga imágenes de videovigilancia del estacionamiento del edificio en las que se observa a varios sospechosos que viajaban en un vehículo modelo Audi RS6 con matrícula de Hannover, ciudad del norte germano.

La noticia del robo provocó concentraciones de clientes preocupados por el destino de los objetos de valor que habían confiado al banco.

El diario 'Bild' llegó a contar unas 200 personas en una de esas primeras concentraciones de clientes.

Las cajas de seguridad de la cámara acorazada de los clientes están aseguradas y valoradas en un montante de 10 mil 300 euros, aunque el contenido puede estar sujeto a otros seguros suplementarios.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb