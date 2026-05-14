Rusia Informa Que Se Dan las "Últimas Pinceledas" para el Viaje de Putin a China

Rusia confirmó que el presidente Vladimir Putin viajará en breve a China, para sostener una reunión con su homólogo, Xi Jinping, y solo están haciendo los últimos ajustes.

El vocero del gobierno ruso, Dmitri Peskov, señaló durante su rueda de prensa telefónica diaria que "se puede decir que ya ha concluido la preparación de la visita, estamos dando las últimas pinceladas. Tendrá lugar en breve".

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El encargado del Ministerio de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, fue quien se encargó de preparar el viaje de Putin a mediados de abril pasado, donde fue recibido por el líder chino.

¿Cuál es la importancia de la reunión?

El 9 de mayo, Putin adelantó que durante su visita a China ambos países tienen previsto dar un gran paso en materia de gas y petróleo, rubro en el que Rusia desea aumentar sus exportaciones al gigante asiático.

"Estaré muy satisfecho si logramos ponerle punto y final durante la visita", dijo entonces el mandatario ruso.

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Agregó, por otra parte, que es "muy importante" que continúen los contactos entre Estados Unidos y China, ya que ese acercamiento se convierte en un "elemento de estabilidad".

Durante su última conversación telefónica en febrero, Putin y Xi hablaron sobre la tensión en torno a Irán, y defendieron la cooperación con Venezuela y Cuba.

Esta próxima reunión entre Putin y Xi Jinping, se unirá a las más de 40 que han tenido ambos presidentes desde 2013, y cuya última vez que se encotraron fue en septiembre de 2026.

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Con información de EFE

ICM