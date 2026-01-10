Gobierno de Nicaragua Libera a Decenas de Presos Políticos

El gobierno de Nicaragua excarceló a "decenas" de personas luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua abogara por la liberación de presos políticos, según un comunicado oficial divulgado este sábado.

En el sitio oficialista 19 digital, el gobierno nicaragüense anunció que "al conmemorarse 19 años" de presidencia de Daniel Ortega "regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional".

Información en desarrollo...

