Gobierno de Nicaragua Libera a Decenas de Presos Políticos
|
N+
-
El gobierno nicaragüense anunció que al conmemorarse 19 años de presidencia de Daniel Ortega regresaron a sus hogares y familias decenas de personas
COMPARTE:
El gobierno de Nicaragua excarceló a "decenas" de personas luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua abogara por la liberación de presos políticos, según un comunicado oficial divulgado este sábado.
En el sitio oficialista 19 digital, el gobierno nicaragüense anunció que "al conmemorarse 19 años" de presidencia de Daniel Ortega "regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional".
Información en desarrollo...
Historias recomendadas: