Hallan Guante con ADN Cerca de Casa de Madre de la Presentadora de Televisión Savannah Guthrie

El FBI informó este domingo que fue recuperado un guante con material genético en las cercanías de la residencia de Nancy Guthrie, madre de la conductora del programa TODAY, Savannah Guthrie, quien permanece desaparecida desde el 1 de febrero en Tucson.

De acuerdo con reportes difundidos por Fox News y NewsNation, el objeto presenta características similares a los guantes que llevaba un individuo armado captado por la cámara del timbre de la vivienda la noche en que ocurrieron los hechos.

FBI Revela Video de Sujeto Armado en Casa de Nancy Guthrie el Día de su Desaparición

Un portavoz de la agencia federal señaló que el guante recuperado contiene un perfil genético distinto y que, a simple vista, coincide con la prenda que porta quien aparece en las imágenes de vigilancia.

No obstante, aclaró que la correspondencia es preliminar y está basada únicamente en observación visual, por lo que se espera la confirmación oficial mediante análisis de laboratorio.

Nunca habíamos visto nada así

Guthrie desapareció desde el pasado 31 de enero, cuando fue vista por última vez entrando a su propiedad tras una cena familiar. Los agentes revisan cada arbusto, basura, buscando pruebas o cualquier indicio que los lleve a localizar a Guthrie, cuya vivienda se encuentra en una de las áreas de la ciudad más exclusivas, cerca de centros comerciales, campos de golf privados y complejos turísticos.

Tercera Semana de Búsqueda de Nancy Guthrie en Arizona Genera Preocupación por su Salud

Las majestuosas montañas de Las Catalinas rodean la región proporcionando una impresionante vista de la ciudad. Los gigantescos saguaros, típicos del desierto de Arizona, se pueden encontrar alrededor de las casas que se está muy separadas entre sí.

"Nunca habíamos visto algo como esto, estoy muy consternado, preocupado por lo que ha pasado con Nancy", dijo a EFE Roy Nithin, residente del área, donde hay por lo menos una docena de vehículos de la prensa nacional estacionados.

Historias recomendadas:

Localizan con Vida a Karina Nahomi, Alumna de CCH Vallejo, Tras Reporte de Desaparición en GAM

¿Quiénes Eran las Víctimas del Ataque Armado en la Isla de Angelópolis en Puebla? Esto se Sabe