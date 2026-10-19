Incendio de Pastizales en Base Militar de Canadá Deja 4 Soldados Muertos y 39 Heridos

Las llamas, que acabaron con la vida de cuatro soldados canadienses y dejaron a otras 19 personas en estado crítico, comenzaron a partir de un incendio de pastizales que se propagó rápidamente en el área de entrenamiento de una base en Alberta, donde el personal realizaba ejercicios, informaron las autoridades este domingo.

Según los funcionarios, 39 personas se encuentran hospitalizadas a consecuencia del incendio en la Base de las Fuerzas Canadienses de Wainwright; un suceso que el primer ministro Mark Carney describió como una de las peores tragedias ocurridas en territorio canadiense para las fuerzas armadas del país en tiempos de paz.

Las primeras investigaciones revelan que vientos de hasta 96 kilómetros por hora avivaron el incendio, que comenzó alrededor de las 16:00 horas del sábado. Sin embargo, antes de que se desatara el fuego, la velocidad del viento era inferior a los 50 km/h, explicó el general de división Wade Rutland a los periodistas durante una conferencia de prensa.

Describió los repentinos vientos fuertes y la consiguiente propagación del incendio como un suceso “inusual y rápido”, en el que las llamas avanzaron un kilómetro en un lapso de entre 30 y 60 segundos.

“Desde luego, nunca había visto nada igual”, afirmó Rutland, comandante de la primera División Canadiense, con base en Edmonton, situada a unos 210 km al oeste de las instalaciones militares.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como el sargento Morgan Wong y los soldados Shaun Farrell, Aidan Goulding y Hayden Lykkemark.

“La nación está de luto por estos valientes miembros de nuestras Fuerzas Armadas que hemos perdido”, declaró Carney el domingo, añadiendo que había ordenado izar las banderas a media asta en los edificios federales de todo el país en honor a las víctimas.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, señaló que muchos de los heridos necesitarán “semanas o meses” de atención médica intensiva y especializada.

Según explicó Rutland, cuando comenzó el incendio, 85 soldados del tercer Batallón de la Infantería Ligera Canadiense “Princesa Patricia” se encontraban en un entrenamiento de combate de alta intensidad con munición real en la base.

Los soldados se preparaban para ser desplegados en Letonia, donde las fuerzas canadienses mantienen actualmente su mayor operación militar internacional.

Rutland indicó que el incidente sigue bajo investigación y declinó especular sobre la causa del incendio en la vegetación. Asimismo, señaló que las autoridades no consideran que la extensa infraestructura de petróleo y gas de la región haya tenido relación.

HVI