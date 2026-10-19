Internacional

Incendio de Pastizales en Base Militar de Canadá Deja 4 Soldados Muertos y 39 Heridos

El primer ministro Mark Carney describió como una de las peores tragedias ocurridas en territorio canadiense para las fuerzas armadas del país en tiempos de paz

Incendio de Pastizal en Base Militar de Canadá Deja 4 Soldados Muertos y 39 HeridosUn letrero de la base de las Fuerzas Canadienses (CFB) tras un incidente que provocó un incendio en Wainwright, Alberta, Canadá. Foto: Reuter

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