Irán Amenaza con Destruir Toda Infraestructura Energética de EUA en Medio Oriente
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Esto ocurre después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.
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El Ejército de Irán aseguró este sábado que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si se produce un ataque contra sus propias instalaciones energéticas.
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Esto ocurre después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.
"Si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica de Irán, como ya hemos advertido, toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida y convertida en un montón de cenizas", dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya.
El comunicado, es una respuesta al mandatario estadounidense, Donald Trump, que dijera en redes sociales que sus fuerzas armadas ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio contra "objetivos militares" en la isla de Kharg, donde se almacena el 90% del petróleo que el país exporta al mundo.
Trump advierte con destruir infraestructura petrolera
Trump aseguró que había optado por "no destruir la infraestructura petrolera de la isla", una decisión que puede reconsiderar si se mantiene el bloqueo en el golfo Pérsico.
"Si Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión", advirtió en su cuenta de Truth Social.
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Con información de N+
HVI