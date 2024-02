El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que el acuerdo con Irán para limitar su programa nuclear está "muerto", en un video de amplia circulación en Twitter, y cuya autenticidad la Casa Blanca no cuestionó.

Este video, cuya fecha y ubicación no está precisada, muestra al presidente, flanqueado por guardaespaldas, durante un intercambio informal con personas paradas detrás de una barrera metálica, en lo que parece ser un gimnasio o un salón de usos múltiples.

Elementos de la decoración, así como la vestimenta del presidente parecen corresponder a un mitin de campaña a principios de noviembre en California, al que Biden fue a apoyar a un candidato a la Cámara de Representantes para los comicios de mitad de mandato.

Allí, una asistente le pregunta por el acuerdo nuclear iraní de 2015, llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés).

"Presidente Biden, ¿podría anunciar que el JCPOA está muerto?", pregunta la mujer, que lleva una cinta en el pelo con los colores de la bandera de Irán, mientras Biden pasa estrechándole la mano.

"No", responde Biden.

"¿Por qué no?", replica la mujer.

"Está muerto, pero no lo vamos a anunciar", señala el mandatario estadounidense. "Larga historia", añade.

La mujer y otros a su lado lo instan a no hacer tratos con el gobierno de Teherán.

"No nos representan", dice ella. "No son nuestro gobierno", apunta otro. "Sé que no los representan. Pero tendrán un arma nuclear", afirma Biden al final del video.

Los comentarios de Biden, que la Casa Blanca no desmintió, parecen haberse producido cuando Irán no cedió a meses de presión para aceptar las estipulaciones finales de un acuerdo para reactivar el JCPOA.

"Los comentarios del presidente son totalmente consistentes con lo que estamos diciendo sobre el JCPOA, que no es nuestra prioridad en este momento", dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, cuestionado el martes sobre el video durante un intercambio con periodistas.

"No esperamos que se produzca un acuerdo en un futuro próximo", añadió.

"Hasta donde yo sé, nadie está cuestionando la autenticidad (del video) y no creo que vayamos a investigarlo", agregó.



El pacto de 2015 ofreció a Irán un alivio de las sanciones internacionales a cambio de garantías de que Teherán no se dotaría de armas atómicas, un objetivo que la República Islámica siempre se ha negado a cumplir.

Pacto nuclear con Irán ya no está en agenda de EUA

Estados Unidos aseguró que revivir el pacto nuclear con Irán de 2015 ya "no es parte de la agenda" y acusó a Teherán de haber "matado" la oportunidad para cerrar un acuerdo al respecto.



"Sencillamente, no vemos que se pueda llegar a un acuerdo en un futuro cercano", aseguró en una llamada con periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.



El pacto nuclear, por el que Irán se comprometió a renunciar al desarrollo de armas nucleares, lleva en suspenso desde que el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) retiró a Estados Unidos del acuerdo, tras lo cual la república islámica comenzó a enriquecer uranio por encima de los niveles permitidos.



El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió durante su campaña revivir el acuerdo, y su Administración mantenía hasta ahora la postura de que un retorno al pacto nuclear era la mejor opción para los intereses del país.



Este martes, sin embargo, Kirby confirmó que Estados Unidos está enfocado en los desafíos a los derechos humanos en Irán tras la ejecución de dos manifestantes antigubernamentales, y en la venta de drones de fabricación iraní a Rusia.



"En lo que estamos centrados ahora mismo es en buscar formas prácticas de enfrentarnos a Irán en esas áreas, y no en el acuerdo nuclear iraní", explicó Kirby.



En la misma línea, se expresó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien dijo en otra rueda de prensa que "los iraníes mataron la oportunidad para un regreso rápido al pacto nuclear".



La Unión Europea (UE) presentó en agosto pasado un texto definitivo para revivir el pacto, que fue apoyado por Estados Unidos, pero Irán lo rechazó en septiembre y puso como condición que la ONU cierre una investigación sobre el hallazgo de trazas de uranio no declaradas.



Price detalló que "hace varios meses que el pacto nuclear ya no está en la agenda" y señaló que desde septiembre la prioridad de Estados Unidos es la defensa de los manifestantes iraníes.

No obstante, el funcionario subrayó que el Gobierno de Biden todavía considera que "la diplomacia representa la forma más eficaz" para evitar que Irán se haga con un arma nuclear.



La UE continúa tratando de rescatar el acuerdo, si bien los ministros de Exteriores del bloque lamentaron recientemente que Irán "no haya tomado las decisiones necesarias y no haya dado los pasos necesarios" para avanzar en la negociación.

