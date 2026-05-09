La OMS Informa Que Subió a 6 el Número de Casos Confirmados por Hantavirus

Uno de los casos sospechosos de hantavirus, correspondiente a una persona que estaba en el crucero donde se declaró un brote de la enfermedad, dio positivo a la prueba de PCR, informó la OMS.

De esta forma, el número de casos confirmados, según el último boletín de la organización, subió a seis. Hasta el 8 de mayo, se han notificado un total de ocho casos (seis confirmados y dos probables).

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Además, se reportan tres muertes (dos confirmadas y una probable).

Esas cifras indican una tasa de letalidad del 38% para el virus Andes, una variante del hantavirus, con la singularidad de que es la única que se conoce como transmisible en limitados casos entre personas.

Sin riesgo de infección

Tarik Jasarevic, vocero de la OMS, confirmó que ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación que están actualmente en el crucero HV Hondius presentan síntomas de la enfermedad.

"Los expertos de la OMS y otros expertos a bordo están realizando la evaluación médica de cada persona en el barco para reunir información sobre el riesgo de infección", señaló.

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La OMS indicó en su boletín que investiga la posible exposición del primer caso y el origen del brote, en colaboración con autoridades de Argentina y Chile.

"El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones epidemiológicas exhaustivas, aislamiento de casos y gestión clínica, evacuaciones médicas, pruebas de laboratorio y rastreo y seguimiento internacional de contactos".

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Con información de EFE

ICM