¿Por Qué Hay Protestas en Honduras tras la Elecciones Presidenciales? Aquí la Explicación

Simpatizantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) han salido a protestar este miércoles en varios sitios de Honduras, incluyendo la capital, Tegucigalpa. En medio de neumáticos quemados, denuncian un presunto fraude en las elecciones presidenciales de Honduras, celebradas el 30 de noviembre.

Xiomara Castro criticó la supuesta injerencia de Donald Trump a favor del candidato conservador Nasry Tito Asfura.

criticó la supuesta injerencia de a favor del candidato conservador Nasry Tito Asfura. República Dominicana, Panamá, Ecuador y Costa Rica piden a la OEA dar un informe sobre los comicios.

Noticia relacionada: Asfura a la Cabeza en Elecciones Presidenciales de Honduras; Salvador Nasralla Acusa "Robo"

Expresidente Zelaya afirma que Nasralla, y no Asfura, ganó las elecciones de Honduras

Las protestas en Honduras comenzaron el martes, después de que el expresidente Manuel Zelaya, quien fue depuesto en un golpe de estado en 2009, pidiera a sus simpatizantes movilizarse hacia el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). Esta institución está sirviendo de centro de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el criticado conteo de los votos de la elección del 30 de noviembre.

Tras el retiro de los simpatizantes de Libre, otro grupo de manifestantes, que dijeron ser empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), quemaron neumáticos frente a la institución. Protestas similares se registraron en la carretera entre las ciudades de El Progreso y Tela, norte del país.

Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, declaró el martes que, según el conteo de actas presidenciales en poder de Libre, el ganador de los comicios fue el candidato opositor Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal. El político escribió en X, antes Twitter:

He consultado a nuestra candidata, Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum.

Video: ¿Qué Está Pasando con Elecciones 2025 en Honduras y Por Qué Trump Arremetió contra Conteo?

Además de denunciar la presunta injerencia de Donald Trump, el expresidente denunció un fraude electoral en Honduras, donde los conteos se habrían inclinado por Asfura, cadidato de derecha respaldado por Estados Unidos:

Libre será siempre garantía de defensa de la VERDAD y de la voluntad soberana del pueblo hondureño. No al Golpe electoral, No al Fraude.

Países latinoamericanos piden a la OEA informe sobre elecciones en Honduras

La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), integrada por Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá, pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentar un informe para “conocer la situación actual” de las elecciones hondureñas. En el comunicado enviado por la Cancillería de Panamá se lee:

Hacemos un llamado urgente a la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos a que presente al Consejo Permanente de la OEA un informe que permita conocer la situación actual del proceso electoral

A más de una semana de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, aún no se conoce quién será el nuevo gobernante electo. Por la noche de las elecciones las autoridades electorales mencionaron un “empate técnico” entre Asfura y Nasralla, pero aún no se ha dirimido oficialmente el resultado.

Al lento conteo preliminar de votos, aún sin concluir, se han sumado denuncias de presuntas irregularidades y constantes caídas del portal web donde se exhibe el avance de los votos.

En días previos a la elección, Donald Trump indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, quien estaba preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además, prometió apoyos para Honduras si ganaba el derechista Asfura, quien fue alcalde de Tegucigalpa.

Historias recomendadas:

Con información de EFE