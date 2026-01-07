Jair Bolsonaro Sale de la Cárcel: ¿Cuál Es el Motivo por el que Dejó la Prisión en Brasil?

Un juez de Brasil autorizó al expresidente Jair Bolsonaro salir de la cárcel hoy, 7 de enero de 2026; aquí te decimos cuál fue la causa de la medida que las autoridades judiciales tomaron, en beneficio del expresidente brasileño.

En contexto: Bolsonaro y varios de sus aliados fueron condenados en septiembre de 2025 por un panel de jueces del Supremo Tribunal por intentar derrocar el sistema democrático de Brasil, luego de tras su derrota electoral, en 2022.

Bolsonaro y varios de sus aliados fueron condenados en septiembre de 2025 por un panel de jueces del Supremo Tribunal por intentar derrocar el sistema democrático de Brasil, luego de tras su derrota electoral, en 2022. El plan de Bolsonaro incluía el asesinato del presidente Luis Inacio Lula da Silva, y del vicepresidente Geraldo Alckmin, así como del juez Alexandre de Moraes.

, y del vicepresidente Geraldo Alckmin, así como del juez Alexandre de Moraes. También había un plan para fomentar una insurrección, a principios de 2023.

Bolsonaro fue condenado también por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado de Derecho democrático.

¿Por qué salió de la cárcel Bolsonaro?

La Corte Suprema de Brasil autorizó a Jair Bolsonaro, de 70 años de edad, salir de la cárcel este este miércoles y trasladarse al hospital, para la realización de estudios neurológicos, luego de un accidente que sufrió.

La decisión de la Corte Suprema de Brasil se dio luego de la caída que sufrió Bolsonaro en su celda, donde cumple una pena de 27 años de cárcel por Golpe de Estado.

El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, relator de las causas del exmandatario, permitió la visita al hospital para la realización de una tomografía computarizada, una resonancia magnética de cráneo y un electroencefalograma.

La decisión judicial estipuló que el transporte y la seguridad de Bolsonaro estarán a cargo de la Policía Federal, y que se realizará de manera "discreta y con desembarque directo en los garajes del hospital".

Luego de los estudios clínicos, Bolsonaro debe regresar inmediatamente a su lugar de custodia en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, capital del Brasil.

Bolsonaro sale de la cárcel

Este miércoles, la policía escoltó al Bolsonaro desde la sede de la policía federal en Brasilia hasta el hospital DF Star, donde llegó alrededor del mediodía para realizarse las pruebas cerebrales.

