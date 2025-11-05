Nicolás Maduro Afirma Que Es Más Famoso Que Taylor Swift y Bad Bunny en EUA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo sentirse más famoso que la cantante Taylor Swift por las menciones que hacen de él en los medios de comunicación de Estados Unidos, en un contexto marcado por las tensiones entre ambos países.

Uno no deja de sorprenderse, es que de verdad uno no deja de sorprenderse, y digo 'coño, soy famoso, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que Karol G, soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco, inclusive

Esta creciente aparición del mandatario sudamericano en el espectro mediático de la Unión Americana se da debido a la creciente presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, así como los señalamientos contra Maduro.

Noticia relacionada: EUA Destruye Otro Bote con Presuntos Narcotraficantes en el Pacífico por Orden de Trump

El presidente aprovechó un congreso oficialista, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, para hacer los comentarios sobre su "popularidad" en Estados Unidos.

Aseguró que esto fue porque "se creó una alarma" tras decir que el pueblo del país sudamericano es "un poderoso movimiento popular unido y armado en defensa de su derecho a la paz y a tener patria".

Una roncha para el imperio

Maduro dijo estar sorprendido de que él, un "muchacho de los barrios de Caracas nacido un 23 de noviembre de 1962 y que se educó en las asambleas de la clase obrera caraqueña", cause tanta "roncha al imperio norteamericano".

¿Qué temen de mí? Si no soy yo, es un pueblo de pie, en batalla, bolivariano, chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás, que no será rendido jamás y que logrará vencer al imperialismo en cualquiera de las amenazas que intenten contra nuestra patria amada

Noticia relacionada: Maduro Tiene los Días Contados como Presidente de Venezuela, Dice Trump

Durante el congreso, figuras del oficialismo volvieron a cerrar filas con Maduro y pidieron a los ciudadanos estar preparados para lo peor y consolidar en estos tiempos difíciles la revolución bolivariana.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM