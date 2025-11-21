Inicio Internacional Latinoamerica Ordenan Detención y Cárcel para Ex Primera Ministra de Perú, Luego de que México Otorgó Asilo

Ordenan Detención y Cárcel para Ex Primera Ministra de Perú, Luego de que México Otorgó Asilo

|

N+

-

Betssy Chávez es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022

Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú

Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú. Foto: AP | Archivo

COMPARTE:

Un juez ordenó la detención y prisión preventiva para Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, quien recibió asilo en la embajada de México, en Lima.

El juez de Perú, Juan Carlos Checkley, ordenó cinco meses de prisión preventiva para Betssy Chávez, juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

Noticia relacionada: México Defiende Tradición Humanista del Asilo Político: Amistad con Perú, Continúa

Información en desarrollo…

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT 

Justicia Internacional
Inicio Internacional Latinoamerica Ordenan detencion y carcel par betssy chavez ex primera ministra de peru asilo México