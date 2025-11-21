Ordenan Detención y Cárcel para Ex Primera Ministra de Perú, Luego de que México Otorgó Asilo
Betssy Chávez es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022
Un juez ordenó la detención y prisión preventiva para Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, quien recibió asilo en la embajada de México, en Lima.
El juez de Perú, Juan Carlos Checkley, ordenó cinco meses de prisión preventiva para Betssy Chávez, juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022.
Información en desarrollo…
