Video del Momento en que se Estrella e Incendia Avioneta en Venezuela: Hay Varios Muertos

Un fatal accidente aéreo ocurrió hoy, 22 de octubre de 2025, en Venezuela; aquí puedes ver el video del momento en que una avioneta se estrelló e incendió, después de haber despegado. Autoridades reportaron varias personas muertas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas murieron por el accidente aéreo en el Aeropuerto de Paramillo, ubicado en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela detalló que la avioneta tipo PAY1, con matrícula YV1443, “se precipitó a tierra” a las 09:52 hora local de hoy, durante la fase de despegue.

La dependencia confirmó que las dos personas que murieron eran tripulantes de la aeronave y agregó que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Otro accidente aéreo estremece a Venezuela

El 3 de octubre de 2025, ocurrió otro accidente aéreo en Venezuela, por el que dos elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron, luego de que el helicóptero en el que hacían un vuelo de entrenamiento se estrelló en el municipio Girardot del estado Aragua, cerca de Caracas, la capital del país.

