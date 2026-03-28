Llegan Veleros “Friendship” y “Tigermoth” al Puerto de La Habana, Cuba

La Secretaría de Marina (Semar) informó que la tarde de este 28 de marzo arribaron de manera segura al puerto de La Habana, Cuba, las embarcaciones “Friendship” y “Tigermoth”, luego de haber sido localizadas en altamar tras varios días sin confirmarse su llegada.

En un breve comunicado, la dependencia detalló que se mantuvo un seguimiento puntual y coordinación con autoridades correspondientes para garantizar el arribo seguro de ambos veleros, que formaban parte del convoy humanitario “Nuestra América”.

¿Qué pasó con los dos veleros?

De acuerdo con la Semar, las embarcaciones zarparon desde Isla Mujeres con una tripulación integrada por nueve personas: dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años, de nacionalidades polaca, francesa, estadounidense y mexicana.

Su llegada estaba prevista entre el 24 y el 25 de marzo; sin embargo, al no confirmarse su arribo en la fecha estimada, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar.

Como parte de las operaciones, el 27 de marzo una aeronave tipo Persuader de la Armada de México logró localizar ambas embarcaciones a aproximadamente 80 millas náuticas, equivalentes a 148 kilómetros, al noroeste de Cuba, confirmando plenamente su identidad.

Localizan Embarcaciones Tipo Catamarán en el Caribe a 80 Millas de Cuba

Tras establecer comunicación con uno de los capitanes, se informó que todos los tripulantes se encontraban en buen estado de salud. Asimismo, se precisó que el retraso en su travesía fue ocasionado por condiciones meteorológicas adversas, principalmente vientos en contra que dificultaron su navegación.

La Semar indicó que se notificó a los países de origen de los tripulantes sobre su localización y estado de salud, y que una unidad de superficie de la Armada de México brindó acompañamiento durante la fase final del trayecto para asegurar su llegada sin contratiempos al puerto cubano.

Historias recomendadas: