María Corina Machado Dice Que Buscará Presidencia de Venezuela en “Elecciones Limpias y Libres”

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó este sábado en Panamá que será candidata presidencial cuando se celebren en Venezuela unas elecciones “limpias y libres”, como parte de un proceso de transición democrática que, aseguró, ya está en marcha.

“Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres”, declaró Machado al responder sobre una eventual postulación presidencial.

La dirigente sostuvo que la coalición opositora que, según dijo, ganó las elecciones del 28 de julio de 2024 junto al “presidente electo Edmundo González”, considera necesario culminar el plan de tres fases impulsado por Estados Unidos con un nuevo proceso electoral presidencial.

Machado insistió en que los próximos comicios deben garantizar la participación plena de los venezolanos, incluidos millones de ciudadanos que viven fuera del país y que no pudieron votar en la elección pasada.

“Queremos hacer una elección impecable. Casi un 40 % de los venezolanos no tuvieron la posibilidad de votar el 28 de julio de 2024 (...) por lo menos unos 4 o 5 millones de venezolanos que están en el exterior no estaban inscritos en el registro”, señaló.

María Corina Machado en conferencia de prensa en Panamá. Foto: AP

Pide nuevo Consejo Nacional Electoral

La opositora indicó que el primer paso para garantizar unas elecciones transparentes es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla con los criterios constitucionales y esté integrado por figuras con credibilidad y sin militancia política.

“Ese es el primer paso. A partir de allí, está claro que se necesitan condiciones de libertad cívica, de movilización”, agregó. Aunque evitó fijar una fecha para esos comicios, Machado afirmó que técnicamente podrían organizarse en 60 días, aunque recalcó que el objetivo es corregir lo que calificó como un sistema “corrupto, fraudulento e injusto”.

Durante su participación en Panamá, la líder opositora también agradeció el respaldo de Estados Unidos y destacó el plan planteado por el secretario de Estado, Marco Rubio, basado en tres etapas: estabilización, recuperación y transición con elecciones.

“Hay un proceso de desmantelamiento de un sistema represivo en Venezuela”, afirmó Machado, quien aseguró que ya existen avances en materia económica y en el debilitamiento del aparato de control político. Además, sostuvo que el Gobierno encabezado por Donald Trump considera que una Venezuela libre será un aliado “confiable y de largo plazo”.

Sobre su eventual regreso a Venezuela, Machado aseguró que ocurrirá antes de que termine 2026 y que estará coordinado con Estados Unidos. “Mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase, que es la reconstrucción de nuestro país”, declaró.

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