España Desmiente Cooperar con Ejército de EUA en Medio Oriente, Contradiciendo a la Casa Blanca

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, desmintió este miércoles 4 de marzo de 2026 que España acordó cooperar con el Ejército estadounidense en las operaciones contra Irán, como había asegurado minutos antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma", aseguró Albares en una entrevista radiofónica.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho poco antes en una rueda de prensa que en las últimas horas España ha "acordado cooperar con el Ejército estadounidense", después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.

"No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", ha reconocido Albares, o el titular de Exteriores, que ha insistido en que la posición de España "no ha cambiado en absoluto" y, por tanto, "sigue absolutamente invariable".

Recalcó que no tiene "ninguna gana" ni "casi tiempo" para especular sobre a qué responde lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca.

Albares reiteró el "No a la guerra" defendido de forma "clara y contundente" por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su declaración institucional, una posición que, según ha destacado, han respaldado "muchos colegas europeos".

Se intensifica conflicto diplomático entre EUA y España por Irán

El conflicto diplomático entre Estados Unidos y España por la guerra en Irán se intensificó el miércoles cuando ambos gobiernos intercambiaron declaraciones contradictorias sobre el posible uso de bases militares españolas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses en operaciones en Oriente Medio.

Momentos después de que un portavoz de la Casa Blanca afirmara que el gobierno español en Madrid había acordado ayudar a Estados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, negó rotundamente que el gobierno europeo hubiera cambiado de postura.

El desacuerdo estalló el martes cuando Trump anunció que iba a "cortar todo comercio con España", un día después de que Albares afirmara que su gobierno no permitiría a Estados Unidos utilizar bases operadas conjuntamente en el sur de España en ningún ataque no contemplado en la Carta de la ONU. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que su gobierno no sería cómplice de algo malo para el mundo.

Albares negó que su gobierno hubiera reconsiderado su postura sobre el uso de las bases el miércoles por la noche en Madrid, poco después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijera: "Con respecto a España, creo que escucharon el mensaje del presidente ayer alto y claro".

