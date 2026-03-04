Conflicto en Irán Afectará los Bolsillos de los Mexicanos, Advierte la Concanaco

Octavio De la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco), advirtió que el conflicto en Irán sí afectará los bolsillos de los mexicanos.

Aseguró que este fenómeno se reflejará en un alza del precio de las gasolinas por lo que vio correcto que el Gobierno aplique un estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para aminorar el impacto a consumidores y comerciantes.

¿En cuáles sectores de México habrá un impacto directo el conflicto en Irán?

La Concanaco prevé que derivado de las condiciones en Medio Oriente, va a tener un impacto de manera directa en términos de combustible que se requiere para las cadenas de valor, por ejemplo, en:

Las cadenas de suministro

Para logística

La movilidad

Vender y trabajar

“El mecanismo que tiene México en cuanto al estímulo al IEPS de combustibles, que estaba ajustando de maneras semanalmente, nos permite tener una amortiguación en el impacto de los aumentos internacionales en el precio público de los combustibles que utilizamos para nosotros poder llevar a cabo nuestras actividades económicas”, explicó Octavio De la Torre, presidente de la Concanaco.

El titular de la Conacaco consideró que es momento de utilizar IEPS, como herramienta fiscal para ayudar a que la economía de las familias no se vea tan afectada por el conflicto en Medio Oriente.

“Hay que reconocer el mecanismo que tiene México en cuanto al estímulo del IEPS estamos confiados en que la Secretaría de hacienda va a ser sensible para dimensionar ese mecanismo de IEPS de estímulo, para que tenga un impacto menor principalmente en la economía que se mueve en el territorio, que se mueve en la base en el consumidor”

Comentó que respaldarse este instrumento en este momento, manejado de manera responsable, “nos puede ayudar a cuidar el bolsillo, nos puede ayudar a cuidar las familias”.

