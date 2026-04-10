EUA e Irán Se Preparan para Iniciar Diálogo; Varios Factores Podrían Descarrilar la Tregua

Negociadores de Estados Unidos e Irán alistaban todo para que este viernes inicien las conversaciones de alto nivel para mantener el cese al fuego y buscar, después, una paz duradera.

Sin embargo, el panorama se ve endeble, ya que en las últimas horas ambas naciones se han echado en cara sus inconformidades, lo que adelanta una compleja negociación en Islamabad, en Pakistán.

En medio de este panorama, Israel y Hezbolá mantuvieron su confrontación, tema que forma parte de manera indirecta para alcanzar una resolución satisfactoria a la guerra que inició el 28 de febrero pasado.

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¿Qué podría descarrilar las conversaciones?

Aunque el anuncio del cese al fuego por dos semanas mientras que busca una salida al conflicto cayó de pie en el mundo, y dio un respiro a la economía global, en el papel el asunto es más complejo.

De ambos lados de la negociación, se han lanzado amenazas veladas y recriminaciones por no cumplir con acuerdos previos.

En ese sentido, Irán no había liberado el paso por el estrecho de Ormuz como el presidente Donald Trump había anunciado.

Teherán, por su parte, ha mantenido su posición de que el acuerdo debe contemplar que Israel deje de atacar posiciones de Hezbolá en Líbano.

Israel, desde un principio, señaló que si bien apoyaba el cese de los ataques contra Irán, este freno no contemplaba su ofensiva contra Hezbolá en tierras libanesas.

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Y aunque en las últimas horas Benjamin Netanyahu dijo que estaba abierto al diálogo para frenar los bombardeos sobre Beirut, la situación no se había distendido.

Horas antes, Trump se quejó en su plataforma digital Truth Social de que Irán no había cumplido con el acuerdo de abrir completamente el estrecho de Ormuz y amenazó que más le valía cumplir con la exigencia.

Todos estos factores han provocado que el alto al fuego actual y una posible paz duradera pendan de un hilo y en cualquier momento de las negociaciones descarrile la tregua.

Otros problemas

Además, a estos factores se suman las quejas de países del Golfo Pérsico de agresiones por parte de Irán, como lo señaló Kuwait en las últimas horas.

A pesar de que Teherán negó que hubiera lanzado bombardeos, la situación sigue compleja con los vecinos que durante más de un mes han sido blanco de la ofensiva iraní.

Mientras que la prensa estatal iraní señaló que las conversaciones no se llevarían a cabo si Israel no frenaba sus ataques contra el Líbano.

Si bien el escenario resulta difícil, la importancia de haber frenado las hostilidades entre EUA, Israel e Irán ya es un paso adelante, al tiempo que se afirma que el gobierno israelí comenzará un diálogo con Líbano para restablecer las relaciones entre ambas naciones.

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Con información de AP

ICM