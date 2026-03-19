Analizan Prohibir la Entrada a Israel a Esposa del Alcalde de NY, Zohran Mamdani

El gobierno israelí prohibiría la entrada al país a Rama Duwaji, esposo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por sus declaraciones contra el Estado de Israel.

Amichai Shikli, titular del Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, informó que ha recomendado al Ministerio del Interior no dejar entrar a Duwaji.

El motivo principal para prohibir el acceso son las declaraciones de Rama contra Israel, señaló el encargado del combate contra el antisemitismo.

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Un vocero del Ministerio del Interior dijo que es una medida preventiva, ya que la esposa de Mamdani no ha pedido entrar a ese país.

Esta dependencia señaló que la medida llegó el miércoles y aún está en análisis para determinar si se acepta o no la recomendación.

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¿Qué dijo la esposa de Zohran Mamdani?

De acuerdo con el Ministerio de la Diáspora, Rama "trabaja constante y públicamente para promover la deslegitimación, las acusaciones de limpieza étnica y la incitación contra el Estado de Israel".

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Por su parte, el director general del Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Avi Cohen Scali, criticó los señalamientos de la mujer.

"La actividad de Rama Duwaji va más allá de expresar una opinión legítima y criticar al Estado de Israel, caracterizándose por incitar a la violencia contra las actividades israelíes y negar los sucesos del 7 de octubre de 2023, glorificar la violencia, justificar el daño a civiles y difundir contenido con tintes antisemitas, antisionistas y antiisraelíes".

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Con información de EFE

ICM