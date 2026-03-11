Reportan Ataque contra Dos Buques Petroleros en el Golfo Pérsico en Aguas Territoriales de Irak

La madrugada del 12 de marzo se registró un ataque contra dos buques petroleros en aguas territoriales de Irak, frente al puerto de Basora. La cadena Al-Arabiya aseguró que 25 tripulantes fueron evacuados de ambas embarcaciones.

El ataque habría sido perpetrado por un buque de guerra en aguas iraquíes. Farhan al-Fartousi. director general de la Compañía General de Puertos de Irak, confirmó a Reuters el ataque contra los dos petroleros.

En el duodécimo día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, también se han registrado explosiones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Erbil, al norte de Iraq. Esta ciudad es la capital del Kurdistán.

ONU condena ataques de Irán a otros países de Medio Oriente

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en contra de los ataques de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. No obstante, la resolución no menciona los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

El representante de Irán denunció un “desvío flagrante” del Consejo de Seguridad, quien exige a Teherán que cese los ataques.

En el duodécimo día de guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el Consejo de Seguridad de la ONU votó una resolución donde condena los ataques de Teherán. La resolución exige a Irán que cese los ataques contra otros países de Medio Oriente, como son Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Omán, Catar y Baréin.

Se aprobó la resolución con el voto a favor de 13 de los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia y China, aliados de Irán, se abstuvieron de votar.

La iniciativa había sido respaldada previamente por 135 países, entre los que figuran Estados Unidos e Israel, así como las principales potencias europeas. La resolución exige a la República Islámica que “ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los estados vecinos”.

Además, el Consejo de Seguridad exhorta a Teherán a cumplir “con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en particular con respecto a la protección de los civiles y los bienes de carácter civil en los conflictos armados”.

“El mensaje es claro: La comunidad internacional se muestra firme en su rechazo a estos ataques injustos y hostiles de Irán”, declaró Jamal Alrowaiei, representante de Baréin ante la ONU.

Irán denuncia que resolución no menciona a Estados Unidos e Irán

El texto aprobado por el Consejo de Seguridad no menciona los ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán. Al respecto, el representante de Teherán denunció que se trata de un “desvío flagrante” del organismo internacional.

Amir Saeid Iravani también señaló que Estados Unidos “abusó de su posición” al impulsar la votación sobre un conflicto del que también participa. Igualmente, responsabilizó a Washington de la guerra contra su país.

